UPDATE 8:00 - 23 de copii au fost salvați din teritoriile ocupate

În cadrul inițiativei „Bring Kids Back UA” a președintelui Volodimir Zelenski, șeful său de cabinet a anunțat joi că un grup de 23 de copii și adolescenți ucraineni a fost salvați din teritoriile ocupate.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a spus că nouă persoane au fost rănite, cinci dintre ele fiind transportate la spital. El a menționat că pene de curent și întreruperi ale alimentării cu apă au afectat cartierele de pe malul estic al râului Nipru, care traversează orașul

Imagini postate online au arătat apartamente în flăcări, în timp ce pompierii interveneau la fața locului. Fragmente provenite din drone doborâte au lovit, de asemenea, mai multe zone ale orașului.

Ministrul Energiei, Svitlana Grynciuk, a declarat că forțele ruse au lovit instalații energetice.

„Specialiștii din domeniul energiei iau toate măsurile necesare pentru a minimiza consecințele negative”, a scris Grynciuk, pe Facebook.