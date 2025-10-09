„Rusia atacă comunităţile din regiune cu zeci de atacuri cu drone şi bombe aeriene ghidate”, a precizat el.

Un bărbat de 46 de ani a fost ucis în Mîkolaiivka, altul de 65 de ani în Velikopisarivska şi un al treilea de 66 de ani în Bilopilska, potrivit acestei surse.

Rusia a lansat o ofensivă în regiunea Sumî după ce, în aprilie, a reuşit să respingă forţele ucrainene din regiunea rusă vecină Kursk, pe care o ocupau parţial din vara anului 2024.

Pe partea rusă, un atac cu drone ucrainene a provocat incendii „în instalaţii petroliere şi energetice” situate în regiunea Volgograd, a anunţat joi guvernatorul Andrei Bocharov.

Armata rusă, care a lansat în 2022 o ofensivă de amploare împotriva Ucrainei, şi-a accelerat avansul în ultimele luni în estul ţării, în faţa unui adversar mai puţin numeros şi mai puţin bine echipat, fără însă a realiza progrese strategice.

Forţele Kremlinului ocupă în total aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

După trei ani şi jumătate de la invazia lansată de Rusia, eforturile diplomatice întreprinse de preşedintele american Donald Trump pentru a pune capăt luptelor sunt în impas.