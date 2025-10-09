Planul, intitulat „Rahmenplan Zivile Verteidigung Krankenhäuser Berlin”, descrie măsuri radicale pentru sistemul de sănătate: în caz de război, militarii vor avea prioritate absolută în spitale, iar civilii vor fi tratați doar în funcție de resursele rămase. Potrivit documentului, autoritățile germane pregătesc un sistem medical care să se subordoneze intereselor armatei, prin ordine directe emise de structurile de apărare civilă.

Spitalele germane, transformate în centre de tratament pentru armată

În contextul tensiunilor tot mai mari din Europa de Est, guvernul federal investește sume uriașe în modernizarea Bundeswehr, armata germană. Se discută inclusiv despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu, deși cancelarul Friedrich Merz a respins public această ipoteză.

În paralel, se pun bazele unui nou concept de „apărare civilă”, în care spitalele vor deveni parte a mecanismului de reacție militară. Estimările arată că unitățile medicale trebuie să poată îngriji până la 1.000 de soldați răniți pe zi, dintre care 100 în Berlin. Pentru atingerea acestor obiective, Senatul Berlinului a colaborat cu principalele clinici ale capitalei la redactarea documentului.

Civilii, obligați să cedeze locul militarilor

Planul face trimitere directă la invazia Rusiei în Ucraina din 24 februarie 2022, definită drept „punct de cotitură” pentru întreg continentul. Generalul Andreas Henne rezumă situația printr-o formulare devenită simbolică: „nu mai suntem în pace, dar nici încă în război”. În acest cadru, spitalele germane ar putea primi ordin să elibereze paturi pentru militarii răniți, prin externarea pacienților civili sau trimiterea lor în instituții medicale cu resurse mai reduse.

„De la medicina individuală la medicina de război”

Reacțiile din mediul medical nu au întârziat să apară. Angelika Claußen, medic și președinta organizației IPPNW (Medicii pentru Prevenirea Războiului Nuclear), avertizează că această strategie reprezintă o schimbare de paradigmă: trecerea de la medicina dedicată individului la o abordare militarizată a actului medical. Potrivit ei, scopul planului este „refacerea rapidă a capacității de luptă a soldaților, nu protejarea populației civile”.

Triajul militar – noua regulă în spitalele germane

Documentul introduce termenul „triagierung”, un sistem de triaj care acordă prioritate militarilor în detrimentul civililor. În cazul unui conflict, resursele medicale ar urma să fie direcționate cu precădere spre soldați, în timp ce pacienții civili ar fi tratați doar dacă rămân resurse disponibile. „În spatele limbajului tehnic și birocratic se ascunde o realitate sumbră”, spune Claußen. „Germania se pregătește pentru un conflict militar, dar cetățenii trebuie să știe clar că, în caz de război, sănătatea lor nu va mai fi o prioritate.”

O schimbare de direcție în filosofia medicală a Germaniei

Planul detaliat al Senatului Berlinului și al Ministerului Apărării arată o transformare profundă a sistemului de sănătate german, în care principiile tradiționale ale medicinei sunt înlocuite de o logică de război. Potrivit informațiilor confirmate de Berliner Zeitung și de surse din Senatul Berlinului, documentul „Rahmenplan Zivile Verteidigung Krankenhäuser Berlin” reprezintă prima versiune completă a unei strategii de reorganizare medicală în caz de conflict. Analizele realizate de experții IPPNW confirmă autenticitatea și gravitatea prevederilor: spitalele vor funcționa în regim militarizat, iar protejarea soldaților va deveni prioritatea absolută.

