Oficialii europeni lucrează la un plan de a-l trimite alături de președintele ucrainean pe unul dintre interlocutorii preferați ai lui Trump, președintele finlandez Alexander Stubb, au dezvăluit pentru Politico doi diplomați europeni și o altă sursă familiarizată cu această chestiune.

Ideea este că Stubb ar putea ajuta la prevenirea oricăror conflicte între Trump și Zelenski și îl poate convinge președintele SUA să includă Europa în orice discuții viitoare. Un alt „greu” care ar putea merge împreună cu Zelenski este liderul NATO, Mark, Rutte, care are și el o relație bună cu Trump.