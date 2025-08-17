PLANUL lui Trump, dezvăluit de presa străină. Liderul american vrea un summit cu Zelenski şi Putin până vineri: discuțiile de luni, de la Washington, cruciale

Donald Trump / Foto: Profi Media
Donald Trump / Foto: Profi Media

Donald Trump plănuiește o întâlnire la vârf între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Dezvăluirea a fost făcută de CNN, care citează surse apropiate convorbirii telefonice pe care președintele american a avut-o sâmbătă cu liderii europenii după summitul din Alaska. Conform surselor citate, Trump ar fi spus că va începe să lucreze la organizarea acestei întâlnirii dacă discuţiile de luni, de la Casa Albă, cu Zelenski vor decurge bine.

Oficialii europeni lucrează la un plan de a-l trimite alături de președintele ucrainean pe unul dintre interlocutorii preferați ai lui Trump, președintele finlandez Alexander Stubb, au dezvăluit pentru Politico doi diplomați europeni și o altă sursă familiarizată cu această chestiune.

Ideea este că Stubb ar putea ajuta la prevenirea oricăror conflicte între Trump și Zelenski și îl poate convinge președintele SUA să includă Europa în orice discuții viitoare. Un alt „greu” care ar putea merge împreună cu Zelenski este liderul NATO, Mark, Rutte, care are și el o relație bună cu Trump.

 