Cei doi tineri îndrăgostiți au dansat în fața unuia dintre principalele obiective ale Teheranului, Turnul Azadi, într-un videoclip văzut drept simbol al sfidării împotriva regimului iranian, spun aciviștii pentru drepturile omului, potrivit The Guardian.

Astiyazh Haghighi și logodnicul ei, Amir Mohammad Ahmadi, ambii în vârstă de 20 de ani, au fost arestați la începutul lunii noiembrie, după ce clipul a ajuns viral.

A court in #Iran sentenced a couple to 10.5 years in prison for dancing in the street, the Al Arabiya newspaper reported.



They were accused of conspiring to undermine national security and engaging in anti-regime propaganda. pic.twitter.com/EWrsSgohQs