Dezacord la nivel înalt în SUA: Ce spune șeful Pentagonului despre o posibilă stare de insurecție

Aceste declarații ale lui Mark Esper, șeful Pentagonului, vin în momentul în care țara se pregătește de o nouă zi de proteste, după o săptămână de manifestații marcate și de incidente și jafuri, în special nocturne. Noaptea de marți spre miercuri a fost totuși mai calmă, doar cu acte de jaf, notează Hotnews.

Luni, în condițiile în care situația a degenerat în revolte în numeroase state, președintele Trump a amenințat că va trimite armata "pentru a regla rapid problema", declarații taxate imediat de opoziție drept o derivă autoritaristă.

"Nu sunt în favoarea decretării stării de insurecție", care ar permite miliardarului republican să trimită soldații în fața cetățenilor americani, și nu rezerviștii din Garda Națională, cum este cazul acum, a afirmat miercuri Esper.

"Opțiunea de a utiliza militari activi nu trebuie folosită decât în ultimă instanță și în situațiile cele mai urgente și mai dramatice. Nu suntem într-o astfel de situație", a adăugat Esper, care a fost criticat dur în urmă cu o zi după ce a vorbit despre străzile americane ca despre un "câmp de luptă".

Secretary of Defense Mark Esper says he does not support using active-duty troops to quell the large-scale protests across the US and that those forces should only be used in a law enforcement role as a last resort, directly contradicting President Trump. https://t.co/upOuct3hHX