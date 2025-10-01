În România, 34% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani consideră conturile de economii și MMF-urile cea mai bună opțiune pentru acumularea de avere. Aurul și alte metale prețioase rămân preferința principală pentru 36% dintre respondenți, în timp ce investițiile imobiliare sunt dominante doar în rândul generației X (45–54 de ani), cu 38% dintre alegeri, arată nou sondaj comandat de Revolut și realizat de compania de cercetare Dynata. Totodată, investițiile imobiliare sunt favorizate într-o măsură mai mare de bărbații români (34%) față de 32% pentru femei.

O nouă mentalitate de investiții GenZ

În toată Europa, 37% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani spun că investițiile în acțiuni și ETF sunt cea mai bună opțiune pentru crearea de bunăstare pe termen lung, depășind imobiliarele. Acestea au fost menționate ca prima opțiune de 30% dintre respondenții din generația Z. Printre toate segmentele de vârstă, acesta prezintă cel mai mic interes față de proprietățile imobiliare ca oportunitate de investiție. În schimb, pentru segmentul de vârstă 45 - 64 de ani, investițiile imobiliare rămân pe prima poziție, cu 38% dintre respondenți indicând această modalitate pentru a acumula o avere solidă, pe termen lung.

Femeile investesc mai mult, decalajul de gen se reduce

Datele interne arată că 51% dintre investitorii români au între 18 și 34 de ani, iar femeile din segmentul 25–34 de ani reprezintă 29% dintre investitori – o creștere față de generațiile anterioare. Tinerii preferă diversificarea, iar ETF-urile precum Vanguard S&P 500 sunt printre cele mai populare instrumente recurente.

„Tinerii nu mai așteaptă să-și cumpere prima casă pentru a începe să-și construiască viitorul financiar. Încep mai devreme, cu sume mici, și folosesc instrumente care erau cândva rezervate profesioniștilor,” spune Rolandas Juteika, CEO Wealth & Trading (EEA) la Revolut.

Această schimbare de paradigmă reflectă o generație mai educată financiar, mai conectată digital și mai deschisă la alternativele moderne de investiții.

Metodologia: Studiul se bazează pe datele interne ale Revolut, analizate în formă agregată și anonimizată, pentru perioada ianuarie - iulie 2025 și pe un sondaj realizat în iunie 2025 de compania de cercetare Dynata. Eșantionul reprezentativ a inclus câte 1.000 de respondenți cu vârstă peste 18 ani în fiecare dintre cele 20 de țări (Belgia, Bulgaria, Cehia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia, Elveția și Regatul Unit).