Conform unui site de știri, specialistul estimează că majorările ar putea fi cele mai mari din ultimele trei decenii și jumătate, afectând în special familiile cu venituri medii.

Costuri estimate pentru o familie medie

Opaina explică că scumpirile la apa rece, energie electrică și salubritate, precum și aplicarea TVA-ului, vor genera facturi mai mari la întreținere. Potrivit calculelor sale, o familie de două-trei persoane care locuiește într-un apartament cu trei camere ar putea plăti aproximativ 1.000 de lei lunar, valoare care ar putea fi depășită dacă apartamentul este mai mare sau locuit de mai mulți membri. Fostul director RADET precizează că pragul de 1.000 de lei ar putea fi atins chiar la sfârșitul lunii noiembrie.

„Totul s-a scumpit deja – apa rece, energia electrică, gunoiul, plus TVA-ul. În aceste condiții, listele de întreținere vor consemna curând valori în jurul a 1.000 de lei pentru apartamente de trei camere, cu două sau trei persoane. Pentru cei ce trec de acest prag, sumele vor fi și mai mari”, a declarat Opaina, potrivit bugetul.ro.

Impactul asupra locatarilor

Radu Opaina subliniază că majorările din această iarnă sunt neobișnuite, fiind înregistrate încă din luna noiembrie, în timp ce în trecut cele mai mari facturi apăreau de obicei în ianuarie. Specialistul avertizează că mulți locatari ar putea fi nevoiți să reducă consumul de energie și căldură, folosind haine groase pentru a compensa creșterea costurilor:

„La ce costuri vor avea toate utilitățile, reacțiile oamenilor vor fi cele clasice: să închidă tot ce se poate închide, nu doar căldura, ci și gazele naturale, și să mai pună o haină sau două pentru a economisi cât mai mult.”

Majorarea facturilor la întreținere va reprezenta o provocare pentru multe familii, iar autoritățile locale ar putea fi nevoite să vină cu soluții pentru a sprijini locatarii cei mai afectați.