Ilie Bolojan spune că s-ar fi decis în coaliție ca venitul să fie înghețat anul viitor, dar țara noastră riscă sancțiuni financiare din partea Comisiei dacă nu respectă directiva. Chiar dacă se majorează, oamenii ar primi în plus doar 200 de lei.

Urmează săptămâna decisivă pentru salariul minim

Potrivit surselor Realitatea PLUS, întâlnirea cu premierul va avea loc la Palatul Victoria, săptămâna viitoare, miercuri. La aceste discuții vor participa sindicatele, patronatele, mediul de afaceri și reprezentanți ai Executivului. Atunci se va decide dacă va crește sau nu va crește salariul minim pe economie, anul viitor, așa cum cere și directiva europeană.

Întâlnirea are loc în aceeași zi în care sindicatele ies din nou în stradă și protestează față de măsurile de austeritate adoptate de către Executiv prin pachetele de măsuri fiscale.

Premierul spunea că în coaliție s-a ajuns la un acord și potrivit acestuia nu va crește salariul minim pe economie, anul viitor.

Social democrații spuneau că în cazul în care nu respectăm directiva, atunci am putea avea sancțiuni financiare din partea Comisiei Europene.

Cea mai plauzibilă variantă dintre cele analizate este o majorare la 4325 de lei brut, ceea ce înseamnă în valoare netă - 2741 de lei, adică oamenii ar primi cu 200 de lei mai mult.