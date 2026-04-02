România s-a împrumutat cu 544 de milioane de euro de la Banca Mondială

Sursă: Realitatea PLUS

Cu deficitul uriaș și datoria publică la peste 60%, Guvernul României a reușit să obțină un împrumut uriaș de la Banca Mondială.

Guvernul s-a împrumutat de la Banca Mondială

În plină criză și cu scumpiri uriașe, Bolojan a obținut un împrumut de 544 de milioane de euro.

Potrivit conducerii organizației, împrumutul a fost acordat pentru a sprijini eforturile Guvernului României pentru întărirea economiei, dezvoltarea sectorului privat și crearea de locuri de muncă.

Suma respectivă este destinată sprijinirii programelor guvernamentale de reformă și au scopul de a facilita investițiile private, inclusiv în industrii mai curate și mai eficiente energetic. „

România a făcut pași curajoși și necesari pentru a-și readuce finanțele publice pe o traiectorie sustenabilă”, au transmis oficialii.