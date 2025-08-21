Care sunt urmările inflației record?

România este țară campioană atunci când vine vorba de rata inflației. Adică odată cu creșterea TVA-ului, măsurile de austeritate si scumpirile în lanț viața și nivelul de trai au devenit mult mai scumpe iar salariile fie au rămas la fel ori chiar au scăzut.

Iar asta spun și cifrele. Potrivit ultimului raport eurostat, România este în fruntea clasamentului dintre țările Uniunii Europene cu cea mai mare inflație care a ajuns la un procent record de 6.6% în luna iulie si trendul este unul ascendent pentru că în prima lună de vară am avut 5.8%.

Pe de altă parte, Estonia si Slovacia sunt țările care completează top 3 rata inflației în Europa, pentru că și în aceste țări prețurile au explodat în timp ce veniturile stagnează.

Iar exemplul de AȘA DA este dat de Cipru care are rata inflației de 0.1%, apoi Franța cu 0.9% și pe locul 3 Irlanda cu 1.6%. Trebuie însă să precizăm faptul că în țara noastră scumpiri vor fi în continuare iar acest indice va fi cel mai probabil și mai dramatic lunile următoare.

INFLAȚIA ÎN ROMÂNIA

LUNA IULIE 6.6%

LUNA IUNIE 5.8%

TOPUL ȚĂRILOR CU CEA MAI MARE INFLAȚIE

1. ROMÂNIA

2. ESTONIA

3. SLOVACIA

TOPUL ȚĂRILOR UE CU CEA MAI MICĂ INFLAȚIE

CIPRU 0.1%

FRANȚA 0.9%

IRLANDA 1.6%