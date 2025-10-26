Potrivit companiei, echipele Distrigaz Sud Rețele au intervenit la toți cei 451 de clienți programați pentru reconectare. Dintre aceștia, 174 de clienți au fost realimentați, în timp ce pentru 225 alimentarea a rămas întreruptă, din cauza pierderilor de gaze identificate la instalațiile proprii. Alți 52 de clienți nu au fost prezenți la domiciliu, ceea ce a împiedicat reluarea alimentării.

Compania le recomandă clienților la care s-au constatat pierderi de gaze să apeleze la operatori economici autorizați de ANRE pentru remedierea defecțiunilor și efectuarea reviziei instalației, astfel încât reluarea furnizării să se facă în condiții de siguranță. Cei care nu au fost acasă sunt rugați să contacteze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele, disponibil 24/7.

Programul de reluare a alimentării va continua duminică, 26 octombrie, între orele 10:00 și 20:00. Clienții sunt rugați să asigure accesul echipelor în locuințe, iar pentru anumite imobile — printre care cele de pe strada Vicina și Calea Rahovei nr. 317–319 — reluarea alimentării se va face doar după finalizarea cercetărilor efectuate de autoritățile competente.