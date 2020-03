Cum a stricat Iohannis jocul pe bani mulți al proprietarilor de hoteluri cu primăriile

Trăim într-o societate căpușată până la sânge de oameni dispuși să calce pe cadavre (!) pentru a-și umple punga, afaceriști care, în loc să dea dovadă de solidaritate cu statul român și cu cetățenii acestuia, aleg să ucidă și ultima picătură de umanitate. Și asta se întâmplă într-un moment în care România pare îngenuncheată!

Criza epidemiologică fără precedent a făcut state puternice să apeleze la măsuri extreme și să recurgă la eforturi ca pe timp de război, cum ar fi rechiziționarea unor hoteluri sau spații de cazare și a unor spitale private.

Numai că astăzi, prin semnarea decretului prin care s-a instituit starea de urgență în țara noastră, și statul român poate cere, fără drept de apel, rechiziționarea unor spații de cazare. Asta înseamnă că hoteluri care au pregătit spații de cazare pentru persoanele aflate sub suspiciune de infecție cu coronavirus pot fi folosite gratis, și nu contra cost, așa cum se întâmplă, în prezent, cu anumite unități hoteliere din țara noastră.

Una dintre acestea este și Hotelul Phoenicia Express, aflat în zona centurii Capitalei, în Mogoşoaia, transformat în centru de carantină pentru cei care au ajuns în România din "zonele roșii" ale Europei. Contra cost! Mai exact, în schimbul a 50 de euro pe noapte, de cameră!

Hotelul are o capacitate de aproximativ 150 de persoane, iar cei care ajung aici sunt cazați individual. În schimb, Primăria Sectorului 1 plătește aproximativ 300 de lei pentru fiecare cameră.

"Am decis să punem la dispozitie, în baza unui contract, Hotelul Phoenicia Express, la solicitarea Primariei Sectorului 1, prin Dl. Primar Dan Tudorache, pentru că am înteles gravitatea situației din România. Ca orice alt cetățean al acestei țări, si noi ne dorim ca răspândirea acestui virus sa fie una cât mai mică, așadar, considerăm că, in aceste vremuri, implicarea oricărui cetățean poate fi salvatoare", a anunțat, pompos, hotelul, printr-un comunicat de presă.

Iată dovada că, în România, există și "înțelegere"! Dar, cum nimic nu pare să fie gratis la noi, și înțelegerea tot pe bani e! Grei!

Proprietarul Phoenicia Express este nimeni altul decât Mohammad Murad, un om de afaceri de origine libaneză care a venit în România undeva în anii ‘80, alături de frații săi, pentru a studia, spune el, medicina. Acesta deține, în România, lanțul hotelier Phoenicia, fabrici de carne și restaurante de tip fast-food.

Recent, Mohammad Murad, în calitatea sa de președinte al Federației Patronatelor din Turismul Românesc, în contextul crizei generate de coronavirus, cerea Ministerului de Finanțe și ANAF să accepte ca firmele de turism să nu mai plătească taxe și impozite 3 luni.

"Din lipsă de clienți, cauzată de efectele coronavirus la nivel european, au început să se închidă hoteluri și restaurante în România, unele din București, centrale și cu tradiție. Mult mai importantă decât orice afacere e siguranța oamenilor, însă, pe de altă parte, economia, în general, și turismul, în special, trec printr-o situație de criză în care, dacă nu suntem atenți, multe dintre afaceri vor fi moarte în câteva luni și zeci de mii de oameni vor rămâne fără locuri de muncă", susținea Murad, mai zilele trecute, într-un interviu pentru profit.ro.

Mohammad Murad nu este la prima inginerie financiară de acest fel. Afaceristul are în spate o bogată istorie referitoare la stoarcerea statului român de bani, pe timp de criză, prin privatizările mai multor hoteluri de pe litoral, "cu dedicație", în vremea în care ministru al Turismului era Dan Matei Agathon. Vom relua însă subiectul după ce populația se va mai liniști și criza epidemiologică va cunoaște o atenuare.

Salutăm, în schimb, decizia președintelui Klaus Iohannis de a stopa jaful public.