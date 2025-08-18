Cu toate acestea, puțini oameni îi cunosc viața sau aparițiile publice. Moștenitoarea imperiului cosmetic L’Oréal și-a construit averea pe baza succesului companiei fondată de bunicul ei, Eugène Paul Louis Schueller.

Cine este Françoise Bettencourt Meyers?

Bettencourt Meyers a făcut parte din consiliul de administrație din 1997 și s-a retras în februarie 2025, iar moștenirea oficială a primit-o în 2017, după decesul mamei sale, Liliane Bettencourt, într-un context marcat de un proces spectaculos privind exploatarea acesteia, în urma căruia opt persoane au fost găsite vinovate.

Pe lângă poziția sa de top în lista Forbes — locul 20 la nivel global și locul 2 între femei — Françoise Bettencourt Meyers este implicată în filantropie. Fundația familiei susține arta și știința, iar după incendiul de la Catedrala Notre Dame din 2019, familia a donat 226 de milioane de dolari pentru reconstrucție.

În ciuda averii impresionante, Bettencourt Meyers subliniază că și-a păstrat cercul de prieteni și a fost mereu atentă la sinceritatea oamenilor din jur. Într-un interviu pentru Le Monde, ea a explicat cum și-a crescut cei doi fii într-un mod care să le cultive interesul pentru cultură, artă și experiențe, și nu pentru bani. „Metoda noastră a fost să petrecem mult timp cu ei, să-i atragem spre lumea exterioară și să le permitem să își urmeze obiectivele”, a spus ea.

În topul miliardarilor Forbes, cea mai bogată femeie este Alice Walton, în vârstă de 75 de ani, cu o avere de aproximativ 112,5 miliarde de dolari (84 miliarde lire sterline). Fiica fondatorului Walmart, Walton este pasionată de artă și de educație, fiind curatorul Muzeului Crystal Bridges din Arkansas, dedicat artei americane. Ea se concentrează pe creșterea accesului la cultură, sănătate și oportunități economice pentru comunități largi.