Combinatul, care poartă în prezent numele de Liberty Steel și este cel mai mare producător român de oțel, a luat măsurile ca urmare a datoriilor uriașe.

Banca de stat Exim Banca Românească și ANAF sunt cei mai mari creditori ai Liberty Galați, cu creanțe de 707,6 milioane lei, respectiv 587,1 milioane lei, dintr-un total de aproape 4,7 miliarde lei.

„Am trimis cinci memorii în două luni către Guvern. S-a realizat comitetul interministerial, care s-a întrunit la prima şedinţă. Aşteptăm să fim chemaţi la discuţii. În prezent, toţi cei 3.300 de angajaţi rămaşi sunt în şomaj generalizat“, a spus, pentru ZF, Remus Borza, preşedintele Euro Insol, administratorul concordatar, alături de Sierra Quadrant.

Guvernul vrea să salveze de la faliment combinatul Liberty Galaţi, fostul SIDEX, cu ajutorul unui comitet interministerial.