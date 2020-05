BNR: Dobânda cheie, redusă la 1,75%

Totodată, BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 2,25% pe an, de la 2,50% pe an, şi păstrarea nivelurilor ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. Banca Naţională precizează, totodată, că va continua efectuarea de operaţiuni repo şi cumpărarea de titluri de stat în lei de pe piaţa secundară, informează Agerpres.