Este vorba despre persoanele cu dizabilitati care au indeplinit stagiul complet de cotizare. Pensiile acestora ar fi scazut la jumatate, avertizeaza Consiliul Economic si Social in avizul pe care l-a dat pentru proiectul noii legi a pensiilor, cel putin pentru forma care a fost publicata in transparenta.

Reprezentantii CES spun ca pensiile ar fi scazut la jumatate si cer ca prevederea sa fie modificata si sa se revina la forma actuala, asta in conditiile in care vorbim despre un aviz care a venit, de altfel, cu foarte multe observatii si destul de tarziu. Sedinta de guvern a si fost suspendata o perioada buna in asteptarea acestui aviz care inca nu era gata nici macar atunci cand sedinta era in derulare.

Aceasta nu a fost singura controversa care s-a creat in jurul acestei legi. Astazi, Ministerul de Finante a refuzat initial sa dea un aviz, iar ulterior a dat acest aviz, insa cu foarte multe observatii. Vorbim despre un aviz prin care a cerut inclusiv sa fie introduse noi taxe, dar si ca Guvernul sa fie pregatit sa piarda bani europeni din cauza deficitului bugetar.