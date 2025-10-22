Expertul contabil Valentina Saygo, cu peste două decenii de experiență în domeniul fiscal, a criticat dur formulare considerată nefericită, pe care o consideră o încercarea de a mutat atenția de la cauzele reale ale deficitului de colectare fiscală către o direcție relativ marginală.

Valentina Saygo: “De fapt explicăm publicului neputința ANAF, lipsa de onestitate și de competență”

„Când ajungem să vorbim despre gemul bunicii în contextul colectării TVA, înseamnă că am fiert nu doar prunele, ci și logica economică,” a afirmat Saygo, într-o dezbatere la Radio România Actualități.

Experul a subliniat faptul că România nu pierde miliarde de euro din activități casnice, ci din evaziune fiscală majoră, în timp ce autoritățile fiscale se concentrează pe contribuabilii corecți,

„România nu pierde miliarde de euro din gem, ci din evaziune fiscală și fraudă serioasă. (...) Poate ar trebui să vorbim despre autocosnumul intern al statuluiu, că sunt salarii, că sunt proiecte și reforme neterminate care ne costă infinit mai mult decât gemul bunicii. În fiecare an vedem aceeași strategie, se caută vinovații printre cei mici, spre cei vizibili, care deja plătesc. Chiar președintele ANAF a confirmat faptul că ai săi colegi fac verificări în special în rândul celor care plătesc, pentru că le este mai ușor. (...) De fapt explicăm publicului neputința ANAF, lipsa de onestitate și de competență,” a afirmat Saygo.

ANAF: „Este un aspect metodologic, nu o intenție de impozitare”

În cadrul aceleiași dezbateri, Victor Ogneru, șef de birou în Direcţia Generală de Management al Riscurilor din ANAF a reluat ideea deja exprimată de șeful instituției că declarația despre borcanele de gem era una strict tehnică și exemplificativă.

„S-a referit strict la un artificiu, la un aspect de ordin metodologic. [...] Nu urmărim în mod special să impozităm autoconsumul. (...) Regretăm că s-a înțeles în acest sens declarația dl. președinte și dorim să venim cu lămuriri. Dacă ținem cont de codul fiscal, aceste elemente nu intră în zona de conformare.”

Ogneru a recunoscut faptul că actuala formulă de calcul al deficitului de încasare TVA nu avantajează România și se poartă o corespondență cu oficialii Comisiei Europene pentru o îmbunătățire, astfel încât să reflecte mai bine specificul național.

Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor: „Președintele ANAF ar fi trebuit să spună și acest lucru”

Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu este de părere că exemplul dat se șeful ANAF, cu gemul de casă, a ajuns subiect de dezbatere națională și pentru că a fost atât de simplist prezentat.