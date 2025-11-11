"La 11 noiembrie 2003, sublocotenentul p.m. Iosif Silviu Fogaraşi a căzut la datorie în teatrul de operaţii din Afganistan.

Camaradul nostru a fost împuşcat, în urma unui atac asupra transportorului amfibiu blindat în care se afla, în timpul desfăşurării unei misiuni.

Pentru faptele sale de arme, sublocotenentul p.m. Iosif Silviu Fogaraşi a fost decorat cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler, cu însemn de război.

În memoria lui şi a camarazilor căzuţi în teatrele de operaţii, ziua de 11 noiembrie a fost declarată “Ziua Veteranilor din teatrele de operaţii”. CINSTE ŞI ONOARE MEMORIEI LOR!", au transmis, marți, reprezentanții MApN, într-o postare pe Facebook.