Ziua Veteranilor din teatrele de operații, marcată prin doliu și reculegere: mesajul MApN

Armata Română celebrează astăzi Ziua Veteranilor din teatrele de operații, în semn de respect pentru militarii care au luptat sub drapelul național în misiuni internaționale și în memoria celor care nu s-au mai întors acasă.

"La 11 noiembrie 2003, sublocotenentul p.m. Iosif Silviu Fogaraşi a căzut la datorie în teatrul de operaţii din Afganistan.
Camaradul nostru a fost împuşcat, în urma unui atac asupra transportorului amfibiu blindat în care se afla, în timpul desfăşurării unei misiuni.

Pentru faptele sale de arme, sublocotenentul p.m. Iosif Silviu Fogaraşi a fost decorat cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler, cu însemn de război.

În memoria lui şi a camarazilor căzuţi în teatrele de operaţii, ziua de 11 noiembrie a fost declarată “Ziua Veteranilor din teatrele de operaţii”. CINSTE ŞI ONOARE MEMORIEI LOR!", au transmis, marți, reprezentanții MApN, într-o postare pe Facebook. 