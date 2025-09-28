Cum s-a produs furtul?

Incidentul a fost semnalat public pe o pagină de Facebook asociată cu Primăria Borlești, unde s-a lansat un apel către localnici pentru a furniza informații care ar putea duce la găsirea animalelor și a persoanelor implicate. Autorii postării au precizat că se oferă recompensă celor care pot contribui la identificarea hoților.

„Astăzi, 27 septembrie, s-a constatat că au dispărut 22 de vaci din rasa Black Angus din islazul Flutur (zona Dealu Mare, drumul sondei spre hotarul cu comuna Tazlău), proprietatea firmei Hunting Fun. Cei care pot oferi informații concrete despre animale, persoanele implicate sau direcția în care au fost duse sunt rugați să contacteze de urgență proprietarii”, se arată în mesajul publicat.

Poliția confirmă furtul

Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a confirmat dispariția bovinelor.

„La data de 27 septembrie a.c., ora 19:40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că i-au fost sustrase 22 de bovine de pe o pășune din localitatea Borlești. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Cazul a stârnit îngrijorare în rândul comunității locale, furtul unui număr atât de mare de animale fiind considerat un eveniment grav și rar întâlnit în zonă.

