Potrivit unei informări transmisă de Prefectura Hunedoara, traficul rutier se desfăşoară în condiţii de iarnă pe drumurile judeţene, cu excepţia DJ 687j Cerbăl-Socet şi DJ 688 - localitatea Bătrâna care sunt blocate. De asemenea, pe DN 66A se acţionează cu utilaje către kilometrul 46, în zona Câmpu lui Neag.

Prefectul judeţului Hunedoara, Călin Marian, şi inspectorul şef al ISU Hunedoara, Alin Nasta, s-au deplasat duminică dimineaţa în comuna Cerbăl pentru a evalua situaţia din zonă, raportată la problemele intervenite pe perioada codului portocaliu de viscol şi ninsori.

Comuna Cerbăl este una dintre cele mai afectate din cauza ninsorilor şi a vântului puternic înregistrate în seara de sâmbătă şi apoi pe timpul nopţii, legătura rutieră dintre centrul de comună şi satul Socet fiind întreruptă.

"Am primit mai multe sesizări privind problemele drumurilor blocate, dar şi cu privire la situaţii de nealimentare cu energie electrică. În comuna Cerbăl este o situaţie mai complicată sub aspectul faptului că două localităţi, Socet şi Poiana Răchiţele, sunt izolate. Nu se intervine cum trebuie, am verificat la faţa locului şi, din păcate, nu s-au luat măsurile care trebuie. Am mers personal la Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei unde am cerut să fie actualizată situaţia întregului judeţ cu date concrete de la faţa locului. Avem probleme constante cu drumurile atunci când apar ninsorile. În secolul 21 nu este normal să mai avem astfel de probleme!", a declarat prefectul judeţului Hunedoara.

Totodată, acesta a atenţionat instituţiile publice şi firmele de deszăpezire că vor fi sancţionate în cazul în care nu îşi vor face treaba în teren.

"Vreau să fac un apel către toţi locuitorii judeţului, cărora le transmit că atunci când identifică diferite probleme, indiferent ca vorbim despre drumuri blocate sau întreruperi de energie, să sesizeze autorităţile prin apel la 112. Totodată, trag un semnal de alarmă către toate instituţiile publice, dar şi către firmele care trebuie să se ocupe de deszăpezire: cei care nu îşi fac treaba, vor fi sancţionaţi!", a mai afirmat prefectul Călin Marian.