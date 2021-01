Victor Ciorbea a depus plângere împotriva „abuzurilor” PSD. Doi foști primari social-democrați sunt acuzați de fostul Avocat al Poporului

Lacrima Ciorbea, soția lui Victor Ciorbea, a transmis un mail disperat presei în care scrie „poate avem puțin noroc și ne ajuta și pe noi cineva!!!!”. Ea denunță defrișarea unei părți din Parcul Sportiv Floreasca, lângă care își are reședința, pe terenul respectiv urmând să fie construit un bloc de șase etaje. Avizele au fost date de administrațiile PSD Firea și Tudorache cu câteva zile înainte de alegerile locale. Beneficiarul avizelor este firma SC One Peninsula SRL.

„In perimetrul dintre strada Intrarea Navigatorilor, strada Navigatorilor si strada Intrarea Valului, la limita cu imobilele proprietatea noastra, in baza autorizatiei de defrisare au fost scosi din radacina peste 2000 de arbori din multe specii, au fost distruse fostul Parc sportiv Floreasca si zona verde cu vegetatie forestiera, precum si microclimatul si habitatul necesare pentru nenumarate specii de vietuitoare.

In prezent se realizeaza constructia ansamblului ONE Peninsula. Acest spatiu a fost zona verde, dupa care a fost transformat in zona L – locuinte, unde conform PUZ-ului initial al Sectorului 1 (care a fost amanat sau la care s-a renuntat) erau proiectate vile sau blocuri P+2.

In prezent, prin certificatele de urbanism nr. 1176 / 62 / N / 41041 din 23.09.2020 si nr. 1177 / 63 / N /41040 din 23.09.2020, emise de paratul Sectorul 1 prin Primar in mod nelegal si cu incalcarea tuturor normelor de mediu, etc, se doreste transformarea Zonei in zona de blocuri cu inaltime ridicata si accente inalte, avand cel putin 6 nivele”, se arata in plangerea depusa la Tribunalul Bucuresti de sotii Ciorbea, alaturi de alti 22 de vecini.