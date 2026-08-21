Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Diana Buzoianu a speriat turiștii cu ‘fecale în Marea Neagră’. S-a demostrat că a fost o minciună”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 15:04

Deputatul AUR Valeriu Munteanu acuză modul iresponsabil în care ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a comunicat public în plin sezon estival în cazul conductelor descoperite pe plaja din Năvodari, alimentând temerile că prin acestea ar fi fost deversate ape fecale în Marea Neagră.

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