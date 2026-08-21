Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Diana Buzoianu a speriat turiștii cu ‘fecale în Marea Neagră’. S-a demostrat că a fost o minciună”

Deputatul AUR Valeriu Munteanu acuză modul iresponsabil în care ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a comunicat public în plin sezon estival în cazul conductelor descoperite pe plaja din Năvodari, alimentând temerile că prin acestea ar fi fost deversate ape fecale în Marea Neagră.
În urma unei întrebări parlamentare adresate Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, deputatul Valeriu Munteanu a primit un răspuns oficial care prezintă o situație diferită de imaginea alarmantă transmisă public. Ministerul Mediului afirmă negru pe alb că, în momentul verificărilor, cele trei conducte „nu evacuau ape uzate”.
Mai mult, chiar Ministerul condus de Diana Buzoianu precizează că respectivele conducte proveneau de la un șantier aflat la vest de zona de plajă și erau destinate evacuării în mare a apelor de epuisment rezultate din pânza freatică acumulată în excavațiile pentru fundații.
„Diana Buzoianu a ales să sperie românii în plin sezon estival cu imaginea fecalelor care ar ajung în Marea Neagră. Acum, propriul Minister ne răspunde oficial că, la momentul controlului, conductele respective nu evacuau ape uzate și că proveneau de la un șantier, fiind folosite pentru evacuarea apelor din pânza freatică. Una este să investighezi o suspiciune și cu totul alta este ca un ministru al României să transforme suspiciunea într-o bombă mediatică înainte de clarificarea faptelor”, declară deputatul AUR Valeriu Munteanu.
„Un ministru al Mediului are obligația să informeze, nu să provoace panică. Când vorbești despre fecale în Marea Neagră, în plin sezon, nu lovești doar într-o societate comercială, ci în întreg litoralul românesc. Lovești în hotelieri, restaurante, angajați și în miile de familii care trăiesc din turism. Și, mai ales, îi faci pe români să se întrebe dacă este sigur să mai meargă la mare.”, afirmă Valeriu Munteanu.
„Diana Buzoianu trebuie să răspundă unei întrebări simple: câți români au renunțat să mai meargă pe litoral după ce ministrul Mediului le-a vorbit despre fecale în Marea Neagră? Nu putem calcula astăzi câte rezervări au fost pierdute din această cauză, dar putem spune că un asemenea mesaj, venit din partea ministrului Mediului, a fost de natură să producă teamă și să afecteze imaginea litoralului.
Dacă ai speriat o țară întreagă, iar propriul Minister vine apoi și spune oficial că acele conducte nu evacuau ape uzate la momentul controlului, ai obligația să ieși public și să dai explicații. Diana Buzoianu le datorează aceste explicații turiștilor și tuturor celor care muncesc și investesc pe litoralul românesc”, conchide deputatul AUR Valeriu Munteanu.
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