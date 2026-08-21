AUR propune acordarea diferenței de grant pentru Complexul Energetic Oltenia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 15:24

Alianța pentru Unirea Românilor a depus un proiect legislativ pentru acordarea în 2026 a diferenței de grant destinate Complexului Energetic Oltenia pentru achiziția certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

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