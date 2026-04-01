Vacanța de Paște 2026: tot ce trebuie să știi. Când începe, cât durează și ce alte vacanțe urmează

Au mai rămas doar câteva zile până la vacanța de Paște 2026. Iată când începe oficial, cât durează și care este calendarul complet al zilelor libere. Cum arată structura anului școlar și care sunt următoarele vacanțe.

Vacanța de Paște 2026: Calendarul oficial și zilele libere de care te poți bucura

Vacanța de Paște din 2026 vine cu o pauză binevenită pentru toată lumea, elevi și angajați deopotrivă. Este o perioadă în care încetinești ritmul și îți tragi sufletul, după luni întregi de muncă și agitație. Paștele ortodox pică pe 12 aprilie, iar zilele libere sunt pe 10 aprilie, Vinerea Mare, apoi 12 și 13 aprilie.

Legate de weekend, sunt patru zile libere la rând. Elevii stau și mai bine. Aceștia termină cursurile pe 3 aprilie și intră în vacanță din 4 aprilie. Se întorc pe 15 aprilie, așadar au cam 11 zile de pauză, suficient cât să intre complet în modul vacanță.

Advertising

Advertising

Când începe vacanța de Paște în 2026? Perioada exactă aprobată de Ministerul Educației

Vacanța de Paște din 2026 este una dintre perioadele mult așteptate de elevi. Conform calendarului școlar, elevii intră în vacanță sâmbătă, 4 aprilie 2026, după ultima zi de cursuri, care este vineri, 3 aprilie. Perioada este organizată astfel încât copiii să aibă timp pentru odihnă și pentru a petrece sărbătorile pascale alături de cei dragi.

Vacanța de primăvară durează 11 zile, între 4 și 14 aprilie 2026. Elevii revin la cursuri miercuri, 15 aprilie, când începe ultimul modul de învățare din anul școlar. Un aspect important este că vacanța include ambele sărbători pascale. În 2026, Paștele catolic este pe 5 aprilie, iar Paștele ortodox pe 12 aprilie.

Câte zile libere au românii de Paște? Zile libere legale pentru angajați

Românii au, în 2026, o minivacanță de Paște care vine la momentul potrivit, în mijlocul primăverii, când ritmul începe deja să se mai schimbe. Pentru angajați, legislația prevede trei zile libere legale: Vinerea Mare, prima zi de Paște și a doua zi de Paște. În 2026, acestea sunt pe 10 aprilie, 12 aprilie și 13 aprilie. Chiar dacă duminica este în mod obișnuit liberă, aceste zile, alături de weekend, formează o minivacanță mult așteptată.

În practică, majoritatea angajaților vor avea patru zile libere consecutive, între 10 și 13 aprilie. Minivacanța începe cu Vinerea Mare și se încheie cu Lunea Paștelui.

De ce sunt importante Vinerea Mare și Lunea Paștelui

Vinerea Mare, pe 10 aprilie, este una dintre cele mai importante zile din perioada Paștelui. Marchează răstignirea lui Iisus Hristos și este, pentru mulți, o zi de reculegere, post și participare la slujbe. Lunea Paștelui, pe 13 aprilie, numită și Lunea Albă, încheie această perioadă de sărbătoare.

Câte zile libere au mai rămas în 2026

În următoarele luni, angajații din România vor mai avea, cu tot cu perioada sărbătorilor pascale, în jur de 12 zile libere de la stat.

10 aprilie: Vinerea Mare 12 aprilie: Paștele 13 aprilie: A doua zi de Paște 1 mai: Ziua Muncii 31 mai: Rusaliile 1 iunie: A doua zi de Rusalii 1 iunie: Ziua Copilului 15 august: Adormirea Maicii Domnului 30 noiembrie: Sfântul Andrei 1 decembrie: Ziua Națională a României 25 decembrie: Crăciunul 26 decembrie: A doua zi de Crăciun.

Calendarul vacanțelor în 2026: planifică-ți concediul din timp

Anul 2026 vine cu mai multe perioade de vacanță bine distribuite, care pot fi folosite eficient pentru concedii sau vacanțe mai scurte. Structura anului școlar cuprinde vacanța de primăvară, dar și vacanța de vară și cea de toamnă. După Paște, următoarea pauză importantă este vacanța de vară, care începe pe 20 iunie și durează până pe 6 septembrie 2026.

Iată care sunt principalele vacanțe din 2026:

Vacanța de primăvară: 4 aprilie - 14 aprilie Vacanța de vară: 20 iunie - 6 septembrie Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie.

Cu ajutorul acestui calendar, atât părinții, elevii, cât și angajații din România își pot planifica din timp concediile, astfel încât să evite perioadele aglomerate.

Vacanța de vară 2026: Când sună ultimul clopoțel?

Vacanța de vară este cea mai lungă perioadă de pauză pentru elevi și, implicit, cea mai potrivită pentru concedii mai lungi în familie. În 2026, cursurile se încheie vineri, 19 iunie, iar din 20 iunie începe oficial vacanța. Aceasta durează până pe 6 septembrie, când se apropie începutul noului an școlar. Pentru majoritatea elevilor, vacanța înseamnă aproximativ două luni și jumătate. Există însă diferențe pentru clasele terminale, care termină mai devreme, pentru a se pregăti pentru examene.

De ce este diferită vacanța de primăvară în 2026 față de alți ani?

Vacanța de primăvară din 2026 iese în evidență printr-un detaliu mai rar întâlnit: cuprinde ambele sărbători pascale, atât cea catolică, cât și cea ortodoxă. De obicei, cele două sărbători pot fi la o distanță mai mare una față de cealaltă, uneori chiar de câteva săptămâni. În 2026, diferența este de doar o săptămână: Paștele catolic este pe 5 aprilie, iar cel ortodox pe 12 aprilie.

Datorită acestei perioade apropiate, structura vacanței școlare a fost organizată astfel încât să le includă pe ambele. Elevii intră în vacanță înainte de Paștele catolic și revin la cursuri după Paștele ortodox. Diferența dintre date ține de modul în care este calculat Paștele. Biserica Catolică folosește calendarul gregorian, iar Biserica Ortodoxă se raportează la calendarul iulian. De aici apar diferențele dintre ani, uneori mai mici, alteori mai mari.