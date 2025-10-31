Incidentele au avut loc joi, pe raza comunei prahovene Gura Vitioarei. Poliţia a fost solicitată să intervină în urma unui apel la 112 care anunţa o şocanare în trafic.

„În urma sesizării, poliţiştii au instituit un filtru rutier pe traseul de deplasare al autovehiculului indicat, efectuând semnalul regulamentar de oprire. Conducătorul auto nu a respectat indicaţiile poliţiştilor şi şi-a continuat deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia.

Autovehiculul a fost oprit în zona satului Zamfira, iar conducătorul auto a refuzat să coopereze cu poliţiştii. Pentru asigurarea siguranţei participanţilor la trafic şi dispunerea măsurilor legale, bărbatul a fost extras din autovehicul”, informează, vineri, oficialii Poliţiei judeţene Prahova.

După ce l-au scos din maşină pe şoferul recalcitrant, poliţiştii l-au identificat în persoana unui bărbat de 63 de ani, din comuna Lipăneşti. Aceştia au constatat că şoferul era sub influenţa alcoolului, aparatul etilotest indicând o valoare de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În plus, el are dreptul de a conduce suspendat.

Având în vedere cumulul de infracţiuni, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca vineri să fie prezentat unităţii de parchet, în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.