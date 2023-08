România este în topul țărilor din Uniunea Europeană cu cei mai mulți consumatori, iar jumătate dintre adulții care beau riscă să devină dependenți fără ca măcar să își dea seama, pentru că dezvoltă treptat toleranță. Astfel, la nivel mondial există 28,6 milioane de persoane dependente, dintre care 900.000 sunt adolescenți. Iar în România 1,3% din populația în vârstă de 15 ani și peste este dependentă de alcool.



In ceea ce priveste accidentele provocate de soferi bauti in anul 2022, s-au petrecut 741 de accidente grave, dintre care aproximativ 40 s-au soldat cu decese. Cele mai multe s-au petrecut in Mures, 55, urmat de Iasi - 43 de accidente si Maramures - 39 de accidente.



Psihologii trag un semnal de alarmă și spun că alcoolismul a devenit un fenomen prea ușor trecut cu vederea.



"Aceste persoane sigur că ignoră factorii de risc, pentru ca intervine impulivitatea, comportamentul care contribuie la decizia de a sofa, fara sa anticipeze anumite interdictii. Persoana care se afla sub influenta alcoolului rare ori constientizeaza semnalele pe care alcoolul i le da, adica ameteli, diferente de timpi de reactie, manualitatea intarziata, scaderea atentiei distributive, acuitatea vizuala diminuata si aceasta autoevaluare necritica si eronata poate conduce la consecințe tragice. E foarte importanta sfidarea legilor care e o consecinta a intelegerii deformate a realitatii", a declarat psihologul Keren Rosner.



Amenda pentru conducerea sub influența alcoolului ajunge până la 2900 de lei.