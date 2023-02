Un microbuz și un TIR au fost implicate într-un accident rutier pe DN2 - E85, în comuna Cleja din județul Bacău.

„Astăzi, în jurul orei 13.25, un microbuz care efectua cursă regulată pe direcția Bacău-Sascut, condus de un bărbat de 44 de ani, a acroșat un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă care se afla staționat pe acostamentul consolidat, pe DN 2-E 85, pe raza localității Cleja, conducătorul auto efectuând activități de depanare, pe partea dreaptă a semiremorcii”, potrivit IPJ Bacău.

Pompierii băcăuani au fost solicitanți să intervină în comuna Cleja, sat Valea Mică (E85), în urma unui apel care anunța producerea unui accident rutier. Au intervenit 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, două ambulanțe SMURD, o ambulanță SAJ, 1 ambulanță TIM (Terapie Intensivă Mobilă), 1 ATPVM( autospecială transport victime multiple), încadrate cu 23 de pompieri militari.

Potrivit ISU Bacău, nu au fost persoane încarcerate, însă au fost 13 victime.

Dintre acestea 7 au fost transportate la UPU Bacău de către ambulanțele SMURD, SAJ, ATPVM. Este vorba de 6 pasageri din microbuz și șoferul de TIR.

„Din impact a rezultat rănirea a 6 pasageri din microbuz și conducătorul auto al ansamblului de vehicule care au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Victimele au vârste cuprinse între 16 și 74 de ani. Atât șoferul tirului, cat și cel al microbuzului au fost testați alcoolscopic, rezultatul indicând faptul ca nu se aflau sub influența alcoolului. Colegii sunt la fata locului și desfășoară toate activitățile in vederea stabilirii împrejurărilor comiterii accidentului rutier. Traficul se desfășoară alternativ. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a transmis ulterior Poliția Bacău, într-un comunicat de presă.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursă Foto: ISU Bacău