Al Di Meola, un cunoscut chitarist, a avut miercuri seara un concert la Arenele Romane. În timp ce cânta, el a făcut un infarct și a fost dus de urgență la Spitalul Bagdasar Arseni, în jurul orei 12 noaptea.

Artistului i s-au montat patru stenturi la inimă. Starea sa este bună acum.

Chitarist jazz, jazz-rock şi jazz-fusion, dar şi producător, Al Di Meola - născut în New Jersey, pe 22 iulie 1954 - s-a înscris la colegiul de muzica Berklee din Boston, în 1971, iar trei ani mai târziu, s-a alăturat trupei pianistului Chick Corea, Return to Forever, alături de care a cântat până în 1976. În acelaşi an a lansat primul album solo, „Midnight Sun”.

A colaborat, între alţii, cu artişti ca Luciano Pavarotti, Paco de Lucia, Phil Collins, Santana, John McLaughlin, Jimmy Page, Stevie Wonder şi Jean Luc Ponty.