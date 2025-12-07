Conform purtătorului de cuvânt al IPJ Constanța, Andreea Ambroze, polițiștii au fost sesizați că la secția de votare nr. 479 din comuna Lumina, o persoană și-ar fi fotografiat buletinul de vot.



''Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind dispuse măsurile legale care se impun conform legii 115/2015'', a declarat Ambroze.



Cinci candidați concurează, duminică, la alegerile locale parțiale din localitatea Lumina, la cele șapte secții de votare amenajate de autorității fiind așteptați 10.348 alegători cu drept de vot.



În județul Constanța, sunt alegeri parțiale și în comuna Dobromir, unde s-au deschis șase secții de votare la care sunt așteptați în total aproximativ 2.600 de alegători.



Alegerile locale parțiale la Lumina și Dobromir se desfășoară după ce foștii primarii PSD, respectiv PNL, ai acestor localități au murit în acest an, atribuțiile acestora fiind exercitate temporar de viceprimari.