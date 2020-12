Un an de pandemie: Cum s-a SCHIMBAT lumea - CRONOLOGIA pandemiei de COVID-19

Un an, a trecut fix un an de când viețile noastre, ale tuturor, s-au schimbat complet și brusc. Asta pentru că în urmă cu un an lumea afla despre o boală nouă, apărută în China, o boală a cărei cauză specialiştii nu o ştiau, dar care s-a dovedit a fi extrem de periculoasă. Au fost bâlbâieli, în același timp și măsuri drastice, apoi o ușoară relaxare, iar finalul anului se încheie tot cu distanțare fizică, dar cu un vaccin la îndemână, relatează Realitatea PLUS.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol