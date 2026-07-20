Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Un adolescent a murit și alți cinci au fost răniți într-un accident produs la Moisei. Șoferul minor nu avea permis
Mașină de poliție
Un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața, iar alți cinci tineri au fost răniți într-un accident grav produs în cursul nopții, în localitatea Moisei, în zona cunoscută drept Izvorul Dragoș. Mașina de teren în care se aflau cei șase adolescenți a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat într-un șanț.
Citește și
- 14:37Intervenție contracronometru în Bihor. Un bărbat a fost scos dintr-o fântână adâncă de cinci metri de pompieri
- 14:26Adolescent de 15 ani, prins după ce a furat o mașină și a provocat un accident în Sibiu. Era băut și nu avea permis
- 14:05Un șofer a paralizat linia 21 din București: și-a lăsat mașina pe șine, iar tramvaiele au stat pe loc aproape o oră
- 12:14Cruzime fără margini în Gorj. Un bărbat a fost reținut după ce a ucis doi pui de pisică
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News