Măsura face parte dintr-un plan de reorganizare a sistemului de învățământ. Astfel, din 20 de licee românești vor rămâne doar patru. De asemenea, dintre instituțiile de învățământ cu predare în două limbi vor fi păstrate doar nouă.

Limba română, în pericol de dispariție în Ucraina

Reprezentanții comunității românești din Ucraina subliniază gravitatea măsurilor și spun că accesul elevilor la educația în limba maternă va fi redus considerabil. În același timp, va fi afectată iremediabil păstrarea limbii române în regiune, fiindcă mulți elevi vorbitori de română nu vor avea de ales decât să se lase de școală sau să meargă la liceele ucrainiene. De exemplu, elevii din Satele de pe Valea Siretului nu vor avea acces la niciun liceu cu predare în limba română.

„Este o încălcare a Constituției Ucrainei și drepturilor omului, care garantează tuturor cetățenilor învățarea în limba maternă.”, se arată în declarația lui Neculai Costaș, profesor de limba română în Cernăuți.

Ucrainienii nu s-au lăsat impresionați de opoziția comunității de români, ai cărei lideri au cerut ca în fiecare comună românească să rămână un liceu. Treptat, închiderea liceelor românești va duce în viitor și la închidere gimnaziilor de acest fel, spun aceștia.

Nu este pentru prima oară când ucrainienii îi calcă în picioare pe românii din fostele regiuni românești rămase între granițele lor. Tot în Cernăuți au avut loc scene șocante, când mai mulți preoți au fost bătuți cu bestialitate. Luptele s-au dat între cele două tabere de religie ortodoxă din Ucraina.

„Au intrat cei din partea bisericii schismatice a Ucrainei, care este susținută de poliție, de stat.

Biserica noastră, de sute de ani, care este biserică ortodoxă aici. Unde slujim ucrainenii și românii într-una.”, a transmis Constantin Ciobotari, preot etnic român.

Pe o parte baricadei este Biserica Ortodoxă Ucraineană, care ține de Moscova și pe cealaltă parte este nou-creata Biserică Ortodoxă a Ucrainei, care este susținută de Kiev. Sursele au transmis că printre preoții bătuți au fost și clerici cu cetățenie română, iar o catedrală construită la inițiativa comunității românești din Bucovina, în care se țin slujbe în română, a fost devastată.