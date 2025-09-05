„ASF ascunde sub preş un nou caz de tip City Insurance şi Euroins - Grawe România. Piaţa RCA este din nou subminată de o schemă similară celor care au dus la falimentele răsunătoare City Insurance şi Euroins, de această dată având ca protagonist compania de asigurări Grawe România, cu complicitatea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Grawe nu achită despăgubirile conform legii, iar ASF cunoaşte situaţia, exact cum ştia şi în cazul Euroins şi City Insurance. Deşi primeşte mii de reclamaţii anual împotriva acestei companii, ASF mimează supravegherea şi sancţionează doar formal, cu amenzi simbolice de 10.000 de euro - sume ridicole raportate la dimensiunea afacerilor şi la prejudiciile produse consumatorilor.

Ce înseamnă 10.000 de euro pentru o companie de asigurări?

- echivalentul a doar cinci dosare de daună neachitate;

- două minute de vânzări RCA pentru Grawe;

- salariul lunar al unui vicepreşedinte ASF”.

„Guvernul României şi Parlamentul ar trebui să analizeze cu responsabilitate maximă activitatea vicepreşedintelui ASF Sorin Mititelu, cel care are în atribuţii verificarea sectorului de asigurări. Noi am atras atenţia, de nenumărate ori, asupra neregulilor din activitatea acestui vicepreşedinte ASF şi i-am cerut demiterea. Fiecare zi în care vicepreşedintele ASF Sorin Mititelu rămâne în funcţie, responsabil de piaţa asigurărilor, este un pericol pntru asiguraţii români şi pentru unităţile reparatoare care nu îşi primesc banii, dar şi pentru economia României, deoarece un nou faliment pe piaţa RCA va crea prejudicii grave, în contextul în care nici până asăzi nu s-a reuşit efectuarea plăţii despăgubirilor pentru asiguraţii City Insurance şi Euroins, prin Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA). În loc să protejeze consumatorii, ASF oferă protecţie companiilor care refuză plata daunelor. Sub ochii conducerii ASF se perpetuează practici ce amintesc de corupţie instituţionalizată” - a declarat Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR.

Aceeaşi sursă mai menţionează:

„În ciuda faptului că preţul poliţelor RCA a crescut cu aproximativ 25% după expirarea plafonării (1 iulie 2025), păgubiţii continuă să fie prejudiciaţi prin neplata despăgubirilor. Instanţele dau dreptate reclamanţilor, dar ASF refuză să impună un plan de măsuri real companiei Grawe, exact cum a procedat şi în cazurile Astra, Carpatica, City Insurance şi Euroins.

Grawe bifează deja toţi indicatorii de risc:

- volum uriaş de reclamaţii;

- pierderi repetate în instanţă;

- refuzul de a plăti daune conform legii;

- lipsă de capitalizare şi transfer de fonduri în afara ţării;

- protecţie tacită din partea ASF.

În loc să intervină pentru a corecta aceste abateri, vicepreşedintele ASF Sorin Mititelu (PSD) îşi permite să evalueze piaţa de brokeraj cu „nota 6”, în condiţiile în care propria instituţie nu şi-a făcut datoria şi a lăsat milioane de români să plătească pentru falimentele precedente. Dacă elevul este de nota 6, care este nota profesorului?

COTAR cere intervenţia imediată a Guvernului pentru demiterea conducerii ASF şi oprirea unui nou faliment cu impact devastator asupra economiei şi asupra cetăţenilor”.