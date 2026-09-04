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Social· 2 min citire
Tragedie în Gorj. O adolescentă de 14 ani a murit la spital după ce ar fi refuzat un tratament cu antibiotice
O adolescentă de 14 ani a murit la spital după ce ar fi refuzat un tratament cu antibiotice
O adolescentă de 14 ani din Baia de Fier, județul Gorj, a murit la Spitalul Orășenesc din Novaci după ce a ajuns în stare gravă și a suferit un stop cardio-respirator. Fata ar fi fost diagnosticată cu pneumonie, iar înainte de internare ar fi refuzat administrarea intravenoasă a unui antibiotic.
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