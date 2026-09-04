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Tragedie în Gorj. O adolescentă de 14 ani a murit la spital după ce ar fi refuzat un tratament cu antibiotice

O adolescentă de 14 ani a murit la spital după ce ar fi refuzat un tratament cu antibiotice

O adolescentă de 14 ani a murit la spital după ce ar fi refuzat un tratament cu antibiotice

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 14:58

O adolescentă de 14 ani din Baia de Fier, județul Gorj, a murit la Spitalul Orășenesc din Novaci după ce a ajuns în stare gravă și a suferit un stop cardio-respirator. Fata ar fi fost diagnosticată cu pneumonie, iar înainte de internare ar fi refuzat administrarea intravenoasă a unui antibiotic.

Adolescenta a ajuns la spital după ce starea i s-a agravat

O adolescentă în vârstă de 14 ani, din Baia de Fier, județul Gorj, a murit după ce a fost transportată la Spitalul Orășenesc din Novaci. Fata ar fi suferit de pneumonie, iar starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat înainte de a ajunge la unitatea medicală.

La scurt timp după ce a fost adusă la spital, adolescenta a intrat în stop cardio-respirator. Cadrele medicale au intervenit imediat și au început procedurile de resuscitare.

În ciuda manevrelor efectuate de medici, starea fetei nu a putut fi stabilizată, iar cadrele medicale au constatat decesul.

Fata ar fi refuzat administrarea intravenoasă a antibioticelor

Potrivit informațiilor disponibile, adolescenta fusese diagnosticată cu pneumonie. Înainte de prezentarea la spital, aceasta ar fi refuzat administrarea unui tratament cu antibiotic pe cale intravenoasă, conform informațiilor publicate de presa locală.

Aceleași informații indică faptul că o situație asemănătoare ar fi existat și în cazul surorii adolescentei. Și aceasta ar suferi, potrivit sursei citate, de pneumonie.

Investigațiile urmează să stabilească exact cauza decesului

Circumstanțele în care s-a produs decesul adolescentei nu sunt deocamdată pe deplin stabilite. Informațiile privind diagnosticul și tratamentul administrat urmează să fie analizate în cadrul verificărilor.

Cauza exactă a morții va putea fi stabilită în urma investigațiilor medicale și medico-legale.

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