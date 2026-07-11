Trafic îngreunat pe A2, în zona Cernavodă, după un accident cu trei mașini

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 10:52

Un accident în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs sâmbătă pe Autostrada A2 București-Constanța, în zona localității Cernavodă. Două persoane au fost rănite, iar circulația se desfășoară cu restricții pe sensul de mers către litoral.

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