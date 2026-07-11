Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Trafic îngreunat pe A2, în zona Cernavodă, după un accident cu trei mașini
Accident A2
Un accident în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs sâmbătă pe Autostrada A2 București-Constanța, în zona localității Cernavodă. Două persoane au fost rănite, iar circulația se desfășoară cu restricții pe sensul de mers către litoral.
Citește și
- 10:47Noapte de foc pentru salvamontiști: 13 persoane recuperate de pe munte în ultimele 24 de ore
- 10:14Scandalul azilelor din Bihor. Scrisori deschise către Nicușor Dan: ONG-urile solicită schimbarea legislației
- 10:00Tânăr de 25 de ani, mort într-un grav accident rutier, în Timiș. Mașina s-a răsturnat într-o curbă
- 09:54Vremea pe litoral, 11 iulie: apa mării are 24-25 de grade. Recomandările salvamarilor pentru turiști
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News