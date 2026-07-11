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Trafic îngreunat pe A2, în zona Cernavodă, după un accident cu trei mașini

Accident A2

Accident A2

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 10:52

Un accident în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs sâmbătă pe Autostrada A2 București-Constanța, în zona localității Cernavodă. Două persoane au fost rănite, iar circulația se desfășoară cu restricții pe sensul de mers către litoral.

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs sâmbătă pe Autostrada A2 București–Constanța, la kilometrul 160, în dreptul localității Cernavodă.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), în urma impactului două persoane au fost rănite și urmează să fie evaluate medical de echipajele de intervenție sosite la fața locului.

Din cauza accidentului, circulația rutieră este restricționată pe banda a doua a sensului de mers București–Constanța.

Polițiștii anunță că valorile de trafic sunt în creștere, iar în zonă s-a format o coloană de autovehicule pe direcția către litoral, în contextul deplasărilor specifice sfârșitului de săptămână.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să adapteze viteza la condițiile de trafic pentru a evita producerea altor incidente.

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