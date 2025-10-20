”În acest moment, traficul rutier pe Drumul Expres 12 (DEx 12) este blocat total, la kilometrul 22, în zona localității Balș, pe ambele benzi ale sensului de mers către Craiova, ca urmare a producerii unui eveniment rutier în care ar fi fost implicate două autoutilitare și un ansamblu de vehicule”, informează IPJ Olt.

Potrivit reprezentanților instituției, polițiștii sunt prezenți la fața locului pentru a stabili împrejurările producerii evenimentului.

De asemenea, Direcția Regională de Drumuri Craiova a transmis că în urma accidentului au fost înregistrate trei victime.

”Eroare umană - Circulația rutieră este închisă. Partea carosabilă este uscată. La fața locului se află Poliția, Ambulanța și echipa de intervenție de la Drumuri”, a subliniat DRDP Craiova.

Centrul Infotrafic anunță că se aplică deviere la nodul rutier de la kilometrul 25, în zonă fiind formată o coloană în așteptare.