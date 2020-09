Trădările care l-au dus la vârf pe Victor Ponta. Cum a reușit să ajungă în fruntea statului. Antonescu: ”Era cu băieții împotriva cărora lupta”

Victor Ponta a intrat în politică în 2001, ajutat de Adrian Năstase. Fostul procuror avea să își trădeze mentorul care îl adusese în partid pentru a liniști apele în organizația de tineret.



Puterea lui Victor Ponta a crescut, iar, de îndată ce a simțit că are sprijinul mai multor oameni influenți, Ponta a profitat. Pierderea alegerilor prezidențiale de către Adrian Năstase a venit ca o mănușă planurilor lui Ponta de viitor. El și-a găsit loc în noua conducere a partidului sub aripa lui Mircea Geoană.



Mircea Geoană a simțit pe pielea lui ce înseamnă să lucrezi cu un astfel de politician. După campania din 2009, Victor Ponta, fost purtător de cuvânt al lui Geoană în campanie, declara public că, în primul tur de scrutin, l-a considerat pe Crin Antonescu schimbarea de care are nevoie România.



Crin Antonescu nu s-a lăsat impresionat.

”Domnul Maior și domnul Coldea, i-am cunoscut, i-am întâlnit în câteva rânduri, nu la prilejuri festive, am avut atât cât se poate, o discuție despre subiecte cât se poate de legitime. N-am avut o relație privată cum au avut alți lideri politici. Care alți lideri? Domnul Ponta, de exemplu”, a spus Crin Antonescu.



Mai mult, Crin Antonescu susține că statul paralel a pus capăt alianței USL, moment în care Antonescu s-a retras din viața politică.

”Pesediștii nu și-au cerut scuze nici până în ziua de azi. Domnul Dragnea, ca președinte al PSD, nu a cerut scuze nu mie, nu foștilor partenri, românilor care l-au votat, va cerem scuze pentru că Ponta era exact cu băieții contra cărora spunea că luptăm”, a spus Antonescu.



Crin Antonescu a vorbit public și despre numirile în plic cu care venea Victor Ponta de la reprezentanții statului paralel.



Trădările lui Victor Ponta au mers mai departe și au ajuns și la Liviu Dragnea. Pe vremea când trebuia să fie operat la genunchi, Ponta nu a stat pe gânduri și și-a dat demisia din conducerea partidului, iar, ulterior, și pe cea din fruntea guvernului. El a declanșat o criză fără precedent într-un partid din România.



”Domnul Tăriceanu nu a aflat că nu mai suntem în 2005, ci în 2019. Avem o singură alianță, cu cei de la ALDE să ne susțină candidatul, pe Mircea Diaconu. Nu știu dacă cei de la ALDE îl pot susține, că acum sunt cu PNL-ul care îl au pe Iohannis”, spunea Victor Ponta.



De îndată ce a pus bazele unui nou partid, strategia lui Victor Ponta a fost să racoleze oameni de la PSD, dar și de la ALDE, partenerul socialiștilor la acea vreme. Tăriceanu a fost cel care a răspuns propunerilor lui Ponta și a parafat o alianță cu fostul premier.