Producție

Dacă activezi în producție, știi că materia primă nu așteaptă, utilajele trebuie plătite și fiecare zi de întârziere poate atrage bătăi de cap. Factoringul te ajută să-ți transformi imediat facturile emise către clienți în cash, ca să reinvestești în materii prime, salarii sau reparații, fără să aștepți 30, 60 sau 90 de zile. Ai nevoie de agilitate, iar o altă soluție poate fi scontarea, adică “vânzarea” unui bilet la ordin înainte de termen, care aduce cash când chiar este necesar.

Distribuție

Fiecare zi în care nu ai bani să aprovizionezi, să negociezi reduceri sau să profiți de un deal bun poate fi o zi pierdută. Scontarea este soluția care te avantajează atunci când ai nevoie urgentă de lichiditate. Dacă ai un bilet la ordin poți să-l “vinzi” băncii sau unei platforme de fintech ca Omnicredit înainte de scadență și primești cash imediat. Astfel, ești mereu pregătit să faci mutări rapid, să ții pasul cu trendurile de piață și să nu pierzi nicio șansă de extindere.

Logistică

Sectorul transporturilor trăiește din mobilitate, dar și din rezistență la termenele lungi de plată. Combustibilul, taxele de drum și mentenanța se plătesc instant, dar facturile pentru servicii prestate ajung în conturi abia după multe săptămâni sau chiar luni. Factoringul te scoate din acest cerc și, după cum știi deja, transformi facturile emise în bani cash pe loc.

Ai resurse să pornești noi curse, să investești în mașini mai bune, să-ți păstrezi angajații motivați și să onorezi contractele fără emoții. Și, poate cel mai important, ai predictibilitate pe cashflow, chiar și într-o piață imprevizibilă.

Construcții

Construcțiile funcționează în valuri, cu proiecte mari și multe etape care cer resurse semnificative. De cele mai multe ori, banii ajung după mult timp, dar oamenii, utilajele și materialele trebuie plătite pe parcurs. În această industrie scontarea face toată diferența deoarece poți să le scontezi și să obții banii acum, fără să aștepți scadența. Acest lucru înseamnă să păstrezi activitatea, să nu amâni lucrările și să te adaptezi la orice schimbare de ritm.

Servicii

În domeniul serviciilor clienții au obiceiul să întârzie cu plățile, însă factoringul îți oferă independență față de termenele lungi. Emiți factura, folosești finanțarea prin factoring și ai bani imediat pentru salarii, traininguri, software sau marketing. Poți investi constant, îți poți motiva echipa, iar serviciile livrate rămân la cel mai bun nivel. În plus, poți răspunde rapid la noile tendințe sau solicitări, pentru că nu te mai blochează lipsa de cash.

Alege Omnicredit

Oricare ar fi domeniul tău de activitate, un business care vrea să evolueze are nevoie de parteneri cu viziune și know how. Omnicredit a devenit una dintre cele mai serioase platforme de fintech și microfinanțare din România, tocmai pentru că oferă soluții flexibile și consultanță, totul 100% online, fără drumuri inutile și fără birocrație.

Dacă vrei să-ți duci afacerea la următorul nivel și să ai cashflow-ul sub control, este clar cu cine trebuie să discuți. Factoringul și scontarea sunt instrumente moderne, care scot la suprafață potențialul oricărei afaceri.

Alege smart, alege agil, lasă lichiditatea să te ajute, iar când trebuie să alegi partenerii, mergi pe mâna celor care știu să facă lucrurile să se întâmple, rapid, corect, digital.