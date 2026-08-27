Tanczos Barna spune condiția UDMR pentru viitorul Guvern. Cu cine refuză categoric să intre la guvernare

Formarea unui nou Guvern continuă să fie blocată de lipsa unui acord între principalele partide. Vicepremierul interimar Tanczos Barna spune că UDMR este pregătit să participe la orice variantă politică, cu o singură excepție clară, colaborarea cu AUR.
UDMR exclude orice colaborare cu AUR
Tanczos Barna a declarat că România are nevoie cât mai repede de un Guvern cu puteri depline și că UDMR este dispus să contribuie la găsirea unei soluții pentru ieșirea din impasul politic.
Vicepremierul interimar a explicat că formațiunea pe care o reprezintă încearcă să aibă un rol de mediator în negocierile pentru constituirea viitorului Executiv și să propună variante care să poată fi acceptate de partidele implicate.
Există însă o limită pe care UDMR nu este dispus să o depășească. Formațiunea nu va susține o formulă de guvernare în care AUR să aibă rolul de partid susținător.
„Am spus de la bun început că la noi singura linie roșie este o excludere a unei colaborări cu AUR. Deci în orice variantă, nici un guvern minoritar care e susținut de AUR nu o să fie susținut de UDMR. În rest, încercăm și noi să fim un fel de catalizator, să încercăm să mediem, încercăm să venim cu variante alternative”, a declarat liderul UDMR în cadrul unei intervenții TV.
Tanczos Barna cere reluarea discuțiilor dintre PNL și PSD
În opinia vicepremierului interimar, deblocarea negocierilor depinde în mare măsură de reluarea dialogului dintre PNL și PSD.
Tanczos Barna consideră că, atât timp cât cele două formațiuni politice nu discută între ele, numărul variantelor prin care poate fi format un nou Guvern rămâne redus.
„Sper că, începând cu luna septembrie, lucrurile să intre pe un alt făgaș. Să înceapă discuțiile între cele două partide mari, practic. Pentru că dacă între PNL și PSD nu există absolut nicio comunicare, rămân foarte puține variante”, continuă oficialul.
România are nevoie de o majoritate care să treacă de primăvara viitoare
Tanczos Barna susține că partidele trebuie să ajungă rapid la un compromis și să creeze o formulă guvernamentală care să poată administra țara cel puțin până în primăvara anului viitor.
Una dintre principalele mize este adoptarea unui nou buget, iar vicepremierul interimar consideră că pentru acest obiectiv este necesară o majoritate parlamentară capabilă să susțină deciziile Executivului.
În același timp, Tanczos Barna a vorbit despre lipsa de stabilitate politică din România și a indicat perioada în care, în opinia sa, un Guvern a reușit ultima dată să își ducă mandatul până la capăt fără schimbări majore.
„România n-a mai avut majoritate solidă de foarte mulți ani pentru că niciun guvern n-a reușit să-și ducă la bun sfârșit mandatul de patru ani. Din 2004 încoace ultimul guvern care a stat patru ani fără modificări și fără cutremure a fost guvernul Năstase. Majoritatea aceea solidă nu prea mai există de 22 de ani, dar măcar o majoritate care să ducă această țară până în primăvara anului viitor, cu un buget nou, cu niște programe noi, cu asumări de decizii, este absolut necesară”, conchide Tanczos.
Cum s-a ajuns la blocajul politic de la București
Criza politică a început la începutul lunii mai, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură.
După căderea Executivului, președintele Nicușor Dan a inițiat consultări cu partidele politice pentru identificarea unei formule capabile să formeze o nouă majoritate parlamentară.
Prima propunere pentru funcția de premier a fost Eugen Tomac, însă acesta nu a reușit să obțină sprijinul parlamentar necesar.
Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Guvernul propus de acesta nu a obținut însă voturile necesare în Parlament și a fost respins.
PSD, PNL, USR și UDMR au venit cu variante diferite
După eșecul nominalizării lui Adrian Veștea, PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. În paralel, PNL, USR și UDMR au susținut candidatura europarlamentarului PNL Siegfried Mureșan.
Președintele Nicușor Dan nu a făcut însă o nouă desemnare, argumentând că niciuna dintre variantele prezentate nu poate obține o majoritate parlamentară.