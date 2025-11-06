Agresiune comisă în timpul unui festival din Getafe

Potrivit anchetatorilor spanioli, fapta s-a petrecut la 6 iulie 2025, în orașul Getafe, din comunitatea Madrid. Tânărul ar fi cunoscut victima în timpul unui eveniment public, iar ulterior ar fi atras-o într-o zonă retrasă, unde ar fi constrâns-o prin forță fizică și ar fi agresat-o sexual.

După comiterea faptei, suspectul a părăsit Spania, iar autoritățile din Getafe au cerut urmărirea internațională a acestuia. În urma unei colaborări între Poliția Română și polițiștii spanioli, tânărul a fost localizat și capturat miercuri, într-o localitate din Prahova.

„Astăzi, 6 noiembrie, polițiștii Biroului Urmăriri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Prahova, împreună cu cei ai Direcției de Investigații Criminale, au depistat un bărbat de 20 de ani urmărit internațional pentru comiterea infracțiunilor de abuz sexual, agresiune sexuală și viol asupra unei minore”, a transmis Poliția Română.

Urmează procedura de extrădare

Suspectul a fost dus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, urmând ca magistrații să decidă asupra punerii în executare a mandatului european de arestare emis de autoritățile spaniole.

Surse judiciare au declarat că tânărul nu are antecedente penale și nu a mai fost cercetat până acum pentru infracțiuni comise pe teritoriul României.