Statul european care introduce taxa de tranzit. Regula strictă pe care românii nu trebuie să o ignore

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 iul. 2026, 14:22

Schimbare majoră pentru șoferii români care călătoresc sau lucrează în vestul Europei. Belgia a anunțat oficial că va introduce, începând cu anul 2027, o taxă rutieră obligatorie care va viza inclusiv autoturismele străine aflate în tranzit. Măsura reprezintă o premieră absolută pentru regat, în condițiile în care, în prezent, Belgia este unul dintre puținele state membre UE unde utilizarea rețelei de autostrăzi este complet gratuită.

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