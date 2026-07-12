Statul european care introduce taxa de tranzit. Regula strictă pe care românii nu trebuie să o ignore

Schimbare majoră pentru șoferii români care călătoresc sau lucrează în vestul Europei. Belgia a anunțat oficial că va introduce, începând cu anul 2027, o taxă rutieră obligatorie care va viza inclusiv autoturismele străine aflate în tranzit. Măsura reprezintă o premieră absolută pentru regat, în condițiile în care, în prezent, Belgia este unul dintre puținele state membre UE unde utilizarea rețelei de autostrăzi este complet gratuită.
Unul dintre ultimele bastioane ale autostrăzilor gratuite din Europa de Vest este pe cale să dispară. Începând cu data de 1 mai 2027, Belgia va implementa un sistem obligatoriu de taxare rutieră care va viza absolut toți conducătorii auto care folosesc infrastructura sa de mare viteză, inclusiv turiștii și transportatorii români aflați în tranzit. Măsura pune capăt unor decenii de gratuitate și promite să restructureze modul în care se circulă pe axa rutieră est-vest a continentului.
Principiul echității: Străinii plătesc drumul, rezidenții primesc compensații
Decizia, intens dezbătută în mediul politic de la Bruxelles timp de mai mulți ani, a fost asumată oficial de autoritățile regionale. François Desquesnes, ministrul transporturilor din regiunea sudică Valonia, a explicat rațiunea din spatele acestei măsuri de amploare:
„Toți cei care utilizează drumurile noastre trebuie să contribuie în mod echitabil la întreținerea acestora.”
Conform proiectului de lege, fondurile colectate din noua taxă auto vor fi direcționate exclusiv către modernizarea, exploatarea și securizarea rețelei rutiere belgiene.
Pentru a nu pune o presiune financiară dublă pe proprii cetățeni, liderii coaliției guvernamentale au anunțat că introducerea acestei dări va fi compensată direct prin reducerea altor impozite și taxe auto deja existente pentru rezidenții belgieni. În schimb, șoferii străini vor fi obligați să își înregistreze mașinile într-o bază de date digitală și să achite taxa. Pentru cei care doar traversează țara, autoritățile vor pune la dispoziție „permise zilnice de tranzit”.
Înainte de a fi aplicată efectiv pe șosele, inițiativa legislativă mai trebuie să parcurgă un ultim pas formal: obținerea aprobării oficiale din partea tuturor regiunilor componente ale Belgiei și validarea din partea instituțiilor de reglementare ale Uniunii Europene.
Ghidul taxelor de drum în Europa: Cele trei sisteme de control
Odată cu trecerea Belgiei în tabăra țărilor cu plată, harta rutieră a Europei devine tot mai fragmentată. În prezent, pe continent coexistă trei mari sisteme de taxare, esențiale de cunoscut pentru șoferii români care pleacă la drum lung:
Taxarea la barieră (pe kilometru parcurs): Sistem utilizat în state precum Franța, Italia, Spania, Portugalia, Croația și Grecia, unde plata se face direct la stațiile de taxare sau prin dispozitive electronice de tele-taxare (telepass).
Sistemul pe bază de vinietă (abonament pe timp): Aplicat cu precădere în Europa Centrală și de Est (inclusiv în România, Ungaria, Bulgaria), dar și în Austria sau Elveția.
Autostrăzile complet gratuite: Un model care mai supraviețuiește parțial în Germania, restul țărilor din blocul Benelux (Olanda, Luxemburg) și în majoritatea statelor scandinave.
Cât costă tranzitul prin Austria și Elveția? Capcanele amenzilor mari
Pentru șoferii care își planifică rute prin alte puncte cheie din Europa, regulile stricte de pe autostrăzi pot aduce sancțiuni severe în caz de neatenție:
Elveția: Nu folosește viniete pe termen scurt. Există un singur tip de vinietă, cea anuală, care costă 40 de franci elvețieni (aproximativ 42 de euro), indiferent dacă folosești autostrăzile o singură zi sau un an întreg.
Austria: Oferă o flexibilitate mai mare, punând la dispoziție viniete valabile pentru 10 zile, două luni sau un an. Taxa anuală ajunge la circa 106 euro. Totuși, autoritățile austriece sunt extrem de stricte: dacă ești depistat pe autostradă fără vinietă valabilă (fizică sau digitală), amenda minimă pornește direct de la 120 de euro.