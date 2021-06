Realitatea PLUS

Incendiul din curtea bisericii greco-catolice din localitatea Doman a revoltat întreaga comunitate. Statuia Feciorei Maria fusese donată în urmă cu câțiva ani bisericii de aici, iar locul devenise un punct de atracție pentru credincioșii din toată țara.

"Doar niste oameni fara credinta, fara Dumnezeu... Am crezut ca la biserica vin oameni credinciosi. Am crezut ca nu este nevoie de camere de supraveghere dar, in viitorul apropiat, vom fi nevoiti sa punem", spune Bogdan Mihăilă, președinte al Asociației Generale a Românilor Uniți Greco catolici.

Oamenii legii fac cercetări în acest caz și îi caută pe făptași.

Credincioșii greco-catolici din Doman speră acum ca, până la hramul bisericii, din 20 iulie, să înlocuiască statuia distrusă cu una nouă.