„Tom Şora a minţit spunând că nu a fost lăsat să vorbească la telefon cu tatăl lui. Tom Şora, ca şi sora lui, Sanda Şora, nu i-au telefonat, pur şi simplu, lui Mihai Şora ani la rând - nici chiar de Sărbători sau de ziua lui, când a împlinit o sută de ani”, a scris pe Facebook Luiza-Palanciuc Şora, soţia filosofului, după acuzaţiile fiului Tom, la slujba de înmormântare, prin care a susţinut că a fost „împiedicat” să ia legătura cu acesta şi că a aflat „întâmplător” de moartea filosofului.

„Nu i-au trimis nimic, nici măcar un mesaj sau o scrisoare”

Luiza Şora spune că poate fi verificat acest lucru „examinând istoricul apelurilor intrate, prin Telekom, la cele două numere active ale lui Mihai Şora: 0213186348 şi 0213186349. Cel dintâi avea mereu robotul activat, unde oricine putea lăsa un mesaj, în caz că nu eram acasă. La care se adaugă numărul nostru de mobil, neschimbat de peste 20 de ani, şi pe care Tom Şora, ca şi dumneavoastră, de altfel, îl cunoaşteţi. Şi unde pot fi trimise sms’uri ori mesaje pe WhattsApp, atunci când este pus pe silenţios. De asemenea, nu i-au trimis nicio scrisoare, carte poştală, mesaj prin vreo altă persoană”.

Fiul scriitorului, Tom Şora, venit din Germania la comemorarea tatălui său, a ţinut să spună câteva cuvinte. „Am aflat de moartea tatălui meu cu totul întâmplător. O cunoştinţă a surorii mele a citit pe Facebook că a murit tatăl meu, Sora mea, seara, mi-a spus că a murit tatăl nostru. Deci, nu am fost înştiinţat că a murit. Relaţia noastră, a familiei noastre cu tatăl nostru, a fost sistematic împiedicată în ultimii zece ani. Nu am putut lua legătura cu el nici telefonic, nici prin email, eram cenzurat. Acum trei ani am venit neanunţat, spontan, la demonstraţiile din Piaţa Victoriei. Şi în Piaţă am vorbit cu tatăl meu şi, printr-o minune am reuşit să ne întâlnim de două ori într-un local, nu acasă, şi a fost cred că destul de bine. Am sperat că relaţia se va normaliza”, a afirmat acesta.

„Nu l-au căutat cu anii pe Mihai”

Luiza Şora a răspuns: „Tom Şora nu a fost prevenit de moartea Tatălui său pentru că el nu a fost niciodată o prezenţă activă, afectuoasă şi grijulie. Când spun „niciodată“ nu mă refer doar la ultimii ani, ci şi la deceniile dinainte de anul 2000, copiii lui Mihai Şora fiind stabiliţi în străinătate de la sfârşitul anilor ’70, începutul anilor ’80. Or, în momentul decesului, în noaptea de 25 februarie, sprijinul - de orice natură ar fi fost el, inclusiv cel logistic, ţinând de detaliile înmormântării - nu avea cum să vină de la Tom Şora, iar eu l-am căutat în altă parte, printre apropiaţii lui Mihai Şora, prietenii noştri intimi, oamenii care ne-au însoţit permanent şi pe care puteam conta. În vârtejul organizării înmormântării, cu multe drumuri, proceduri, formalităţi, nu m-am gândit, efectiv, la Tom Şora. Probabil că ar fi trebuit să fiu mai pragmatică şi să-i telefonez. Nu sunt o fiinţă pragmatică, iar, pentru mine, ceea ce conta era, întâi de toate, Mihai Şora: gândul ca totul să decurgă impecabil, să fie la înălţimea omului înmormântat.

Luiza Şora confirmă că „Tom Şora a venit în august 2019 la Bucureşti, însă el nu şi-a anunţat tatăl de vizita respectivă în niciun mod – telefonic sau în scris. L-a căutat în Piaţa Victoriei şi l-a găsit la Girafă”, şi publică o fotografie făcută în timpul acelei veniri neanunţate, în ziua de 14 august 2019. „Şi este făcută de mine”.

„L-am așteptat pe Tom Șora la priveghi până s-a închis restaurantul”

„Ieri, 28 februarie, după momentul de la cimitir, în jurul orei 15, l-am invitat pe Tom Şora la restaurantul unde ne-am strâns mai mulţi prieteni să-l evocăm pe tatăl lui. O doamnă i-a propus să-l ia cu maşina până în Calea Moşilor, unde urma să ne întâlnim cu toţii. Tom Şora a spus că va veni cu un taxi. L-am aşteptat până la ora 22h00, când s-a închis restaurantul”, a scris Luiza Şora.

În ceea ce priveşte difuzarea online a slujbei de înmormântare, Luiza Şora a scris că „părintele m-a rugat să preiau filmarea pe pagina lui Mihai Şora. Nu este nimic „grotesc“ în rugămintea dumnealui, după cum nu este nici în filmarea propriu-zisă. Mii de oameni au ţinut să fie prezenţi la slujbă, să asculte corul şi rugăciunile care s-au spus acolo şi la care ei, departe fiind, nu aveau acces decât în acest fel. Sunt împăcată cu gândul că am putut să le aduc alinarea prin transmisiunea în direct, întocmai cum alte transmisiuni în direct pe pagina Bisericii Albe ne-au alinat pe noi înşine atunci când nu se putea merge la Biserică, în timpul pandemiei”, scrie ziare.com