„Aceste teste pe bază de salivă pot fi și autoadministrate. (…) Am avut și ieri și astăzi am avut discuții cu ministrul Sănătății pe această temă și sunt convins că există o concentrare pe acest subiect, pentru că într-adevăr nu merge. Într-o lună am utilizat 19.000 de teste din 1.150.000 de teste, este clar că ceva nu merge. Diferența până la 1.150.000 poate fi folosită la testarea adulților și aceste teste nu trebuie să se piardă. Dar într-adevăr, mai ales în rândul copiilor de vârstă mică sunt considerate, am discutat cu părinți, sunt considerate mai greu de acceptat”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, la Realitatea PLUS.

„Ați văzut campania de vaccinare la nivelul săptămânii trecute merge foarte bine, în paralel ar trebui să susținem și testarea. Faptul că peste 40% din personalul din învățământ, repet, la nivelul săptămânii trecute, dacă ne raportăm la cadrele didactice, deja mult peste 50% din numărul cadrelor didactice s-au vaccinat, a condus, îmi place să cred că aceasta este cauza pentru care numărul de infectări în rândul cadrelor didactice a scăzut de la40 de cazuri pe zi săptămâna anterioară la 35 cazuri pe zi săptămâna trecută”, a susținut ministrul.