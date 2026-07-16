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Șoc la pompă! Motorina ar putea depăși 10 lei litrul: avertismentul experților. Ce ne așteaptă din toamnă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iul. 2026, 13:37
Actualizat16 iul. 2026, 13:40
SursăRealitatea PLUS

Motorina ar putea sări de 10 lei pe litru începând din septembrie, pe fondul majorării accizelor și al creșterii TVA. Specialiștii avertizează că scumpirea carburanților va avea efecte în lanț asupra costurilor de transport, alimentelor și inflației.

Șoferii plătesc astăzi 9,45 lei pentru un litru de motorină standard, iar prețul motorinei premium depășește 10 lei pe litru. Veștile nu sunt deloc bune: românii s-ar putea confrunta cu o nouă lovitură la pompă chiar de la începutul toamnei.

Specialiștii avertizează că prețul motorinei ar putea ajunge la 10 lei pe litru începând din septembrie, pe fondul scumpirii petrolului la nivel internațional, al tensiunilor geopolitice, dar și al evoluției cursului valutar.

O astfel de creștere nu i-ar afecta doar pe șoferi, ci pe toți consumatorii, și asta pentru că, știm, costurile mai mari de transport se reflectă de regulă în prețurile alimentelor, produselor și serviciilor. Într-un context în care mulți români resimt presiunea scumpirilor și a costului ridicat al vieții, o nouă majorare a prețului carburanților ar putea pune și mai multă presiune pe bugetele familiilor.

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