Suspendarea cursurilor din data de 2 decembrie vizează toate grădinițele, școlile gimnaziale, colegiile și instituțiile postliceale din municipiul Câmpina, între care:

Grădinițe:

– Grădinița cu Program Prelungit nr. 9, Str. Rahovei 13

– Grădinița cu Program Normal nr. 1, Str. Plevnei 10

– Grădinița cu Program Normal nr. 3, Calea Doftanei 204

– Grădinița cu Program Prelungit nr. 8, Str. Simion Bărnuțiu 12

– Grădinița cu Program Prelungit și Normal „Iulia Hașdeu”, Str. Mihail Kogălniceanu 41

– Grădinița cu Program Normal nr. 5, Str. Nicolae Bălcescu 5

– Grădinița cu Program Normal nr. 6, Str. Ecaterina Teodoroiu 4

Școli gimnaziale:

– Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Carol I 104

– Școala Gimnazială nr. 3, Str. Voila 19

– Școala Gimnazială Sanatorială Voila

– Școala Gimnazială „B.P. Hașdeu”, Str. Mihail Kogălniceanu 31

– Școala Gimnazială Centrală, Calea Doftanei 13

– Școala Gimnazială „Ion Câmpineanu”, Str. Erupției 7

Licee și colegii:

– Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Calea Doftanei 4

– Colegiul Tehnic Forestier, Str. Carol I 31

Postliceale:

– Școala Postliceală „Louis Pasteur”

– Școala Postliceală Sanitară „Dr. Dinu”

Vă reamintim că municipiul Câmpina se confruntă cu o avarie majoră la alimentarea cu apă, după oprirea completă a furnizării de către Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), operatorul Stației de Tratare Voila, vineri, 28 noiembrie, la ora 15:30. Primăria Câmpina afirmă că a fost informată abia după două ore, la 17:30, ceea ce nu a permis anunțarea în timp util a populației.

Potrivit operatorului, măsura a fost necesară din cauza turbidității „extrem de ridicate” a apei provenite din Barajul Paltinu, încărcată cu particule după precipitațiile puternice. Apa nu poate fi tratată în parametri de siguranță, iar stația a fost oprită.