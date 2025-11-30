Suspendarea cursurilor din data de 2 decembrie vizează toate grădinițele, școlile gimnaziale, colegiile și instituțiile postliceale din municipiul Câmpina, între care:
Grădinițe:
– Grădinița cu Program Prelungit nr. 9, Str. Rahovei 13
– Grădinița cu Program Normal nr. 1, Str. Plevnei 10
– Grădinița cu Program Normal nr. 3, Calea Doftanei 204
– Grădinița cu Program Prelungit nr. 8, Str. Simion Bărnuțiu 12
– Grădinița cu Program Prelungit și Normal „Iulia Hașdeu”, Str. Mihail Kogălniceanu 41
– Grădinița cu Program Normal nr. 5, Str. Nicolae Bălcescu 5
– Grădinița cu Program Normal nr. 6, Str. Ecaterina Teodoroiu 4
Școli gimnaziale:
– Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Carol I 104
– Școala Gimnazială nr. 3, Str. Voila 19
– Școala Gimnazială Sanatorială Voila
– Școala Gimnazială „B.P. Hașdeu”, Str. Mihail Kogălniceanu 31
– Școala Gimnazială Centrală, Calea Doftanei 13
– Școala Gimnazială „Ion Câmpineanu”, Str. Erupției 7
Licee și colegii:
– Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Calea Doftanei 4
– Colegiul Tehnic Forestier, Str. Carol I 31
Postliceale:
– Școala Postliceală „Louis Pasteur”
– Școala Postliceală Sanitară „Dr. Dinu”
Vă reamintim că municipiul Câmpina se confruntă cu o avarie majoră la alimentarea cu apă, după oprirea completă a furnizării de către Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), operatorul Stației de Tratare Voila, vineri, 28 noiembrie, la ora 15:30. Primăria Câmpina afirmă că a fost informată abia după două ore, la 17:30, ceea ce nu a permis anunțarea în timp util a populației.
Potrivit operatorului, măsura a fost necesară din cauza turbidității „extrem de ridicate” a apei provenite din Barajul Paltinu, încărcată cu particule după precipitațiile puternice. Apa nu poate fi tratată în parametri de siguranță, iar stația a fost oprită.