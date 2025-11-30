Situație fără precedent în județul Prahova. Școlile din Câmpina rămân închise și pe 2 decembrie din cauza lipsei apei potabile

Situație fără precedent în județul Prahova.

Situație critică în județul Prahova, după ce 12 localități au rămas fără apă potabilă și menajeră. Toate școlile din municipiul Câmpina ar urma să fie închise și pe data de 2 decembrie, după ce orașul se confruntă cu o avarie majoră la alimentarea cu apă, de peste 48 de ore. Propunerea a fost făcută de Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Câmpina și transmisă spre aprobare Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova.

Suspendarea cursurilor din data de 2 decembrie vizează toate grădinițele, școlile gimnaziale, colegiile și instituțiile postliceale din municipiul Câmpina, între care:

Grădinițe:

– Grădinița cu Program Prelungit nr. 9, Str. Rahovei 13

– Grădinița cu Program Normal nr. 1, Str. Plevnei 10

– Grădinița cu Program Normal nr. 3, Calea Doftanei 204

– Grădinița cu Program Prelungit nr. 8, Str. Simion Bărnuțiu 12

– Grădinița cu Program Prelungit și Normal „Iulia Hașdeu”, Str. Mihail Kogălniceanu 41

– Grădinița cu Program Normal nr. 5, Str. Nicolae Bălcescu 5

– Grădinița cu Program Normal nr. 6, Str. Ecaterina Teodoroiu 4

Școli gimnaziale:

– Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Carol I 104

– Școala Gimnazială nr. 3, Str. Voila 19

– Școala Gimnazială Sanatorială Voila

– Școala Gimnazială „B.P. Hașdeu”, Str. Mihail Kogălniceanu 31

– Școala Gimnazială Centrală, Calea Doftanei 13

– Școala Gimnazială „Ion Câmpineanu”, Str. Erupției 7

Licee și colegii:

– Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Calea Doftanei 4

– Colegiul Tehnic Forestier, Str. Carol I 31

Postliceale:

– Școala Postliceală „Louis Pasteur”

– Școala Postliceală Sanitară „Dr. Dinu”

Vă reamintim că municipiul Câmpina se confruntă cu o avarie majoră la alimentarea cu apă, după oprirea completă a furnizării de către Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), operatorul Stației de Tratare Voila, vineri, 28 noiembrie, la ora 15:30. Primăria Câmpina afirmă că a fost informată abia după două ore, la 17:30, ceea ce nu a permis anunțarea în timp util a populației.

Potrivit operatorului, măsura a fost necesară din cauza turbidității „extrem de ridicate” a apei provenite din Barajul Paltinu, încărcată cu particule după precipitațiile puternice. Apa nu poate fi tratată în parametri de siguranță, iar stația a fost oprită.