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Economie· 1 min citire
Sindicatele îl acuză pe Dragoș Pîslaru de manipulare în masă cu legea salarizării
Marius Nistor, federația "Spiru Haret"
Publicat21 aug. 2026, 08:02
Actualizat21 aug. 2026, 08:14
Sindicaliștii îi trag la răspundere pe politicieni după apariția noii legi a salarizării. Liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, l-a acuzat pe Dragoș Pîslaru de manipulare în masă, după ce acesta a susținut că proiectul de lege ar fi „o ofertă de nerefuzat”.
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