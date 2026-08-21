Sindicatele îl acuză pe Dragoș Pîslaru de manipulare în masă cu legea salarizării

Publicat 21 aug. 2026, 08:02 Actualizat 21 aug. 2026, 08:14

Sindicaliștii îi trag la răspundere pe politicieni după apariția noii legi a salarizării. Liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, l-a acuzat pe Dragoș Pîslaru de manipulare în masă, după ce acesta a susținut că proiectul de lege ar fi „o ofertă de nerefuzat”.

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