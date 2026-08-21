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Economie· 1 min citire

Sindicatele îl acuză pe Dragoș Pîslaru de manipulare în masă cu legea salarizării

Marius Nistor, federația "Spiru Haret"

Marius Nistor, federația "Spiru Haret"

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 aug. 2026, 08:02
Actualizat21 aug. 2026, 08:14

Sindicaliștii îi trag la răspundere pe politicieni după apariția noii legi a salarizării. Liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, l-a acuzat pe Dragoș Pîslaru de manipulare în masă, după ce acesta a susținut că proiectul de lege ar fi „o ofertă de nerefuzat”.

În exclusivitate la Realitatea Plus, liderul sindical din educație a subliniat faptul că, în ciuda negocierilor purtate în secret cu Comisia Europeană, proiectul legii salarizării ar fi fost respins la Bruxelles.

Aduceți-vă aminte că Pîslaru spunea că va avea o ofertă de nerefuzat pentru educație și sănătate și anunța că valoarea alocată pentru această ofertă, care nu putea fi respinsă, se ducea la 18–20 de miliarde. Ei bine, acum avem dovada unei manipulări de masă. Pleacă pe șest la Bruxelles, discută cu Comisia UE, negociază în secret, iar Comisia spune «nu».

Ceea ce ne transmite această guvernare, care oricum se află în ilegalitate, este că ei sunt băieții buni, cu oferta de nerefuzat, și că reprezentanții Comisiei Europene au zis «nu». Voi, din educație și sănătate, supărați-vă pe Comisia UE, nu pe noi, politicienii care se agață de putere în momentul de față, a declarat Nistor.

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