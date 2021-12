Sfântul Nicolae 2021. Ce ascunde Nuielușa lui Moș Nicolae. Se spune că Moș Nicolae nu se arată niciodată și că se plimbă pe la geamuri și observă copiii cuminți. Despre nuieluşele pe care le primesc copiii de la Sfântul Nicolae, care sunt mereu de măr, se spune că acestea trebuie puse în apă şi, dacă până de anul nou înfloresc, atunci este dovada iertării pe greşelile şi păcatele făcute în anul care a trecut. Mai mult, sfântul ierarh Nicolae este cunoscut şi ca fiind omul care şi-a împărţit pe parcursul vieţii întreaga sa avere cu săracii.

Sfântul Nicolae este simbolul generozităţii şi prietenul copiilor, după cum a transmis și Patriarhul Daniel în mesajele sale dedicate de-a lungul anilor zilei în care este prăznuit Sfântul Nicolae - 6 decembrie.

„Sfântul Nicolae este ajutător al orfanilor, al bolnavilor, al oamenilor aflaţi în dificultăţi, dar mai ales este prieten al copiilor. De fapt, Sfântul Nicolae arată bunătatea lui Dumnezeu Tatăl, iubirea milostivă a lui Dumnezeu Care trimite pe unicul Său Fiu în lume pentru mântuirea lumii şi această bunătate milostivă a lui Dumnezeu Tatăl este personificată de Moş Crăciun.

Cu alte cuvinte, Moş Nicolae este un fel de înaintermergător al lui Moş Crăciun şi el este perceput de copii ca un sfânt milostiv, dăruitor, un prieten discret. Este un om al faptelor bune făcute cu discreţie”, a spus Patriarhul Daniel, potrivit basilica.ro.

Povestea nuielușei lui Moș Nicolae vine încă din timpul vieții sale. Sfântul Nicolae, sărbătorit pe 6 decembrie, supranumit şi "Făcătorul de minuni", patron al Greciei şi al altor oraşe din Apusul Europei, este unul dintre cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii și unul dintre cei mai iubiți de copiii din întreaga lume.

De Sfântul Nicolae se pun în apă crenguţe de pomi fructiferi, pentru ca acestea să înflorească, dovada iertării greşelilor, după cum spun tradiţiile populare. Nicolae este unul dintre numele cele mai îndrăgite şi mai răspândite. Numele este format din cuvintele greceşti nike - victorie, biruinţa şi laos - popor, om ce face parte dintr-un popor victorios.

Mos Nicolae imparte astazi, asemanator lui Mos Craciun, daruri celor mici. Mai veche este insa traditia pedepsirii copiilor neascultatori cu nuielusa lasata in incaltarile lor in noaptea de 5 spre 6 decembrie. Ca sfant, Mos Nicolae a fost mai darnic cu pedepsele decat cu recompensele. Conform traditiei crestine, el pedepsea pe cei care se abateau de la dreapta credinta lovindu-i cu nuiaua peste maini, potrivit crestinortodox.ro.

Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirei Lichiei, s-a născut în localitatea Pătară din Asia Mică, în cea de-a doua jumătate a secolului al III-lea, într-o familie de oameni înstăriţi şi creştini. Crescut în spiritul poveţei “să împarţi averea săracilor”, Sfântul Nicolae şi-a dăruit întreaga moştenire pentru a-i ajuta pe ce isărmani.

Nicolae, ajuns, episcop de Myra de la o vârstă fragedă, îngrijorat de o posibilă ruptura care putea avea loc în Biserică, i-a dat ereticului Arie o palmă. Astfel, potrivit bisericii, de la palma Sfântului Nicolae a rămas obiceiul ca, pe 6 decembrie, cei neascultători să fie loviţi cu nuieluşa în semn de avertisment. Tot tradiţia spune că nuieluşa cu care este lovit neascultătorul trebuie să fie de măr, iar dacă aceasta, pusă în apă, va înflori până la Naşterea Domnului (Crăciun), înseamnă că sfântul "a mijlocit" iertarea celui care a fost lovit.

Sfântul Nicolae a ştiut că după mustrare se cere mângâiere. Astfel, el a făcut multe daruri săracilor, i-a liniştit pe cei întristaţi şi a vindecat, cu putere de la Dumnezeu, pe bolnavi. De numele sfântului sunt legate mai multe poveşti creştine, printre care şi aceea potrivit căreia acesta ar fi oferit, în secret, diferite bunuri materiale fiicelor unui om sărac, aflate în pericol de a ajunge sclave pentru că nu aveau o zestre suficientă pentru a-şi găsi un soţ.

Astfel, o dovadă a bunătății sale mai este și momentul în care a ajutat trei sarmane fete din orasul sau, aducandu-le dar de zestre, noaptea, fara a fi vazut. Moment zugrăvit în povestile despre Sfântul Nicolae. Casa in care traiau cele trei surori era mai mult decat saraca. Tatal lor planuia sa-si vanda fetele, crezand ca astfel se va chivernisi. Plansetele si rugamintile fiicelor sale nu l-au induplecat pe batranul cu suflet negru. Sfantul Nicolae a aflat despre nenorocirea ce se petrecea nu departe de locuinta sa. Noaptea, pe furis, el a aruncat o punga plina cu galbeni in camera fetei celei mari. Astfel ea a reusit sa se marite curand. La fel a facut Sfântul Nicolae si in urmatorii doi ani, iar sora cea mijlocie si apoi cea mica au reusit sa se aseze la casele lor.

De atunci si pana in zilele noastre, in fiecare noapte a Sfantului Nicolae, cei dragi nouă, și în special copiii, primesc daruri, de la Moșul care nu li se arată niciodata. Și, alături de daruri, mai poate fi și o nuielușă, care este întotdeauna însoțită și de o mângâiere duioasă de la Moș Nicolae.