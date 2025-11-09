Analiștii susțin că inflația de aproape 10% și dobânzile mari ar aduce câștig statului pentru că își acoperă dezechilibrul creat din deficitul bugetar.

Ultimele simulări ale experților arată că lunar din cauza inflației record, oamenii pierd din venituri între 200 și 300 de lei.

Potrivit prognozelor, indicatorul scumpirilor se va menține la un nivel ridicat și anul viitor, iar taxele impuse de Guvern au dus la scăderea consumului. Potrivit INS, cea mai mare scădere a vânzărilor în septembrie a fost la alimente - aproape 7%.